Anlässlich der gamescom hat Square Enix die ersten ausführlichen Spielszenen zu Marvel's Avengers veröffentlicht. Bislang wurde das Material lediglich hinter verschlossenen Türen gezeigt.

Marvel's Avengers | So spielt sich das Superhelden-Abenteuer

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 15. Mai 2020

• Weitere Artikel: Marvel's Avengers: Fans kritisieren die Superhelden-Outfits

Das kommt jetzt

Wenn Thor, Iron Man, Captain America, Hulk und Black Widow zusammen auftreten, dann ist es Zeit für die Avengers! Auf der E3 2019 haben Square Enix und Crystal Dynamics erstmals das kommende Großprojekt vorgestellt, aber ausführliche Spielszenen lediglich einem kleinen Publikum vorbehalten. Auf der gamescom ist damit nun aber Schluss, denn nun dürft auch ihr einen ersten Blick auf das Spielgeschehen im Action-Adventure werfen.

Insgesamt gibt es eine 19 Minuten lange Gameplay-Präsentation aus dem Tutorial des Spiels zu sehen. Darin werden die fünf einzelnen Helden jeweils in einem kurzem, linearen Segment vorgestellt. Zugleich wird der Grundstein für die Handlung von Marvel's Avengers gelegt: Am sogenannten A-Day kommt es aufgrund des Taskmasters zu einem katastrophalen Unfall, für den die Heldentruppe verantwortlich gemacht wird. Fünf Jahre später steht die Welt vor enormen Problemen und die Avengers müssen wieder zusammenfinden.

Wen das Kampfsystem von Thor oder Captain America ein Stück weit an God of War erinnert, der liegt mit seiner Vermutung ganz richtig. An Bord bei Crystal Dynamics befindet sich Vince Napoli, der seinerzeit schon verantwortlich für das Kampfsystem des "PlayStation 4"-Abenteuers von Kratos gewesen ist.

Auf der gamescom vor Ort könnt ihr am Stand von Square Enix selbst Hand an Marvel's Avengers legen. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 15. Mai 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.