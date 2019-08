Habt ihr euch schon mal gedacht: "Ich kenne mich so gut in einem Videospiel aus, ich sollte mein Wissen unbedingt mit anderen teilen!" - Nun, wir geben euch jetzt die Gelegenheit dazu! Werdet Tipps-Autor bei spieletipps.

Liebe Leser!

Seit über 20 Jahren liefern wir euch umfangreiche Infos, Tests, News, Vorschauen und vor allem auch Guides und Tipps zu Videospielen. Eine unserer größten Stärken ist seit jeher unsere Community. Wir wollen euch und eure Expertise noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Daher möchten wir ein Autorennetzwerk schaffen, in dem ihr als freie Autoren euer Wissen für unsere gesamte Community weitergeben könnt.

spieletipps braucht euch!

Wir beginnen damit, interessierte Gamer zu finden, die uns in der ersten Phase des Aufbaus mit Guides zu folgenden Spielen unterstützen:

Minecraft

Anno 1800

ARK - Survival Evolved

Die Sims 4

Habt ihr schon viel Erfahrung in diesen Spielen gesammelt und würdet euch selbst als Experte sehen? Dann seid ihr genau die Richtigen! Damit aber nicht genug. Selbstverständlich gibt es viele Spiele, für die Tipps-Artikel geschrieben werden können. Wir fangen lediglich mit dieser Auswahl an. Schickt uns also gerne eine Liste mit Spielen, in denen ihr euch eine Expertise erarbeitet habt.

Natürlich gibt es auch etwas dafür: Solltet ihr mit eurer Bewerbung in die nächste Runde kommen, gibt es auf jeden Fall einen kleinen Gutschein für eine Gaming-Plattform eurer Wahl, den ihr ganz nach Belieben einlösen könnt!

Ja, ich will dabei sein. Was muss ich tun?

Ihr wolltt uns sofort von eurem Können überzeugen und einen Text mitschicken? Super! Orientiert euch einfach an unseren Tipps und Tricks und überzeugt uns von eurer Expertise! Umfang: etwa 300 Worte. Solltet ihr schon auf einer anderen Plattform Guides veröffentlicht haben (auch privat), schickt uns gerne einen Link zu. Stellt euch dazu auch bitte in einem kurzen Schreiben vor und kontaktiert uns über: autorennetzwerk@spieletipps.de Wenn ihr dann für die nächste Runde ausgewählt werdet, gibt es schon mal den Gutschein. Als Teil unseres Autorennetzwerkes könnt ihr bequem von zu Hause aus arbeiten und euer Fachwissen zu euren Lieblingsspielen für ein großes Publikum aufbereiten. Selbstverständlich gibt es dafür auch ein Honorar. Seid euch aber bitte dessen bewusst, dass dies kein Hauptberuf ist. Einen hübschen Nebenverdienst für etwas, woran ihr Spaß habt, stellt die Arbeit aber auf jeden Fall dar. Wissenswertes über Jobs in der Videospiel-Branche erfahrt ihr im Artikel von unserem Kollegen Matthias Kreienbrink. Wenn ihr all euer Wissen über ein Spiel niedergeschrieben und in Guide-Form gebracht habt, können wir gerne besprechen, ob und welches Spiel ihr als nächstes auseinandernehmen wollt.

So, jetzt aber nicht mehr lange zögern! Wir hoffen, dass wir euch bald als Mitglieder in unserem Autorennetzwerk begrüßen dürfen und freuen uns schon sehr auf eure Bewerbungen!