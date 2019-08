Mit der kommenden Iceborn-Erweiterung für Monster Hunter: World gesellt sich eine gestandene Heldin aus einer anderen Spielwelt der Monsterjagd hinzu. Dieser Inhalt bleibt aber nur "PlayStation 4"-Spielern vorbehalten.

Das verrät euch der Teaser zum geplanten Crossover:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-RPG

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Weitere Artikel: Kooperations-Event mit Monster Hunter - World gestartet, Crossover-Event mit Geralt von Riva gestartet

Das kommt jetzt

Nach Crossovern mit unter anderem der "Final Fantasy"-Reihe und einem Auftritt von Geralt von Riva aus der "The Witcher"-Reihe, kommt mit dem anstehenden Iceborn-DLC erneut ein serienfremder Charakter in die Welt von Monster Hunter: World. Aloy aus Horizon: Zero Dawn kehrt nämlich in das Capcom-Abenteuer zurück. Die Bogenschützin mit dem feuerroten Haar war zuvor bereits schon einmal Teil der Monsterjagd.

Bei ihrem letzten Auftritt konnten Spieler allerdings 'nur' ihre Rüstung und einen Wächter-Skin für den Palico ergattern, nun ist es möglich in die Rolle der Heldin selbst zu schlüpfen. Passend zum Thema der Erweiterung Iceborn wird Aloy hier in ihrer Montur aus dem "Horizon: Zero Dawn"-DLC The Frozen Wilds aufschlagen, welcher auch in einer schneebedeckten Landschaft spielt.

Ein ikonischer Charakter wie Aloy wird auch in Monster Hunter: World auf den ersten Blick zu erkennen sein. Aber erkennt ihr auch diese Spiele an nur kleinen Ausschnitten? Testet euer Gaming-Wissen:

Iceborn erscheint offiziell am 6. September 2019. Aloy wird allerdings nur den PlayStation-Spielern vorbehalten sein, PC- und Xbox-Zocker schauen leider in die Röhre. Mangeln sollte es euch an neuen Inhalten dennoch nicht, denn Capcom verspricht, dass die Erweiterung mindestens so umfangreich werden soll wie das Hauptspiel selbst!