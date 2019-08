gamescom Awards 19 | Das sind die Gewinner

Auf einer Videospielmesse dürfen sie nicht fehlen: Die Awards für vor Ort präsentierte Spiele. In insgesamt 14 Kategorien wurden verschiedene Gewinner ermittelt.

Die Neuauflage eines Zelda-Abenteuers darf sich als Gewinner betrachten:

Was wir bisher wussten

Die gamescom 19 ist in Köln in vollem Gange und startet in die zweite Halbzeit. Noch heute und morgen ist die Messe für Besucher geöffnet, danach heißt es wieder zwölf Monate warten.

Eines der Highlights in diesem Jahr war gewiss die gamescom Opening Night, bei der Moderator Geoff Keighley einige Neuankündigungen und Trailer zu bereits bekannten Spielen präsentiert hat.

Was neu ist

Im Rahmen der Eröffnungs-Show wurden auch die Gewinner der gamescom Awards 19 verkündet. In 14 Kategorien konnten sich die folgenden Spiele durchsetzen:

Am Samstag, dem 24. August, folgen zudem noch ein paar Gewinner. Die Kategorien "Best of gamescom", "Best Multiplayer Game", "Best Ongoing Game" und die Publikumspreise werden während eines Livestreams bekanntgegeben.

Einen Award gibt es in unserem Quiz zwar nicht, aber ihr könnt euch dennoch als Sieger fühlen. Sofern ihr die folgenden Videospiele anhand kleiner Ausschnitte schnell erratet:

Nun seid ihr gefragt: Welches Spiel, egal für welche Plattform, hat euch auf der gamescom am Meisten überzeugt? Verratet uns doch eure Eindrücke und Meinungen in den Kommentaren!