Sony und Disney gehen ab jetzt wieder getrennte Wege, denn Superheld Spider-Man verlässt das Marvel Cinematic Universe - sehr zum Verdruss einiger Fans. Nicht wenige drohen nun aus Protest damit, ihre PlayStation zu verkaufen.

Für Film- und Videospielfans war es eine turbulente Woche: Am Montag wurde bekannt, dass Sony Interactive Entertainment den Entwickler Insomniac Games aufkauft, seines Zeichens verantwortlich für die "Ratchet und Clank"- und Resistance-Reihe sowie das im letzten Jahr erschienene Spider-Man.

Damit sichert sich Sony das erste größere Entwicklerstudio seit dem Erwerb von Sucker Punch im Jahr 2011. Doch es gibt auch negative Neuigkeiten: Sony und Disney konnten sich nicht auf einen Deal für den weiteren Verbleib der Spinne im Marvel Cinematic Universe (kurz: MCU) einigen. Das Ergebnis: Spider-Man verschwindet nun vorerst wieder von der Kinoleinwand (Deadline berichtet).

Eingefleischte Fans gehen nun auf die Barrikaden und tun im Netz ihren Missmut über das Zerwürfnis der beiden Konzerne kund. Einige drohen sogar damit, Sony zu boykottieren, ihre PlayStation zu verkaufen und sich gegebenenfalls eine Xbox One zuzulegen, so auch der Twitter-Nutzer obixcult:

Sony just killed Spider-Man and now I’m no longer for PS4, I’m buying an Xbox now😳