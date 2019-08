Releases | Final Fantasy 8, Monster Hunter World: Iceborne und mehr ab nächster Woche

Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Nach dem berauschenden August-Ende lässt auch der September bereits seine Gaming-Muskeln spielen.

Torchlight 2 | 3. September

PS4 / Xbox One / Switch

Der Original-Release von Torchlight 2 liegt schon ein ganzes Weilchen zurück: Im September 2012 ging der einstige "Diablo 3"-Konkurrent an den Start. Sieben Jahre später gibt es nun dank des Entwicklers Panic Button eine Konsolenumsetzung, die sowohl technisch als auch vor allem beim Thema Steuerung an die neuen Plattformen angepasst wurde.

Hauen, Zaubern und Beute sammeln: Torchlight 2 ist ganz klassisch

Spielerisch hingegen gibt es das bewährte Action-Rollenspiel-Paket: Mit einer von vier Klassen zieht ihr los, erlegt zahllose Monster und Bosse, sammelt Beute und verbessert Attribute und Fähigkeiten mit steigendem Level. Das geht sowohl solo als auch online. Neu in der Konsolenversion sind derweil ein paar neue Haustiere und Begleiter.

Catherine: Full Body | 3. September

PS4

Ebenfalls 2012 wurde erstmals Catherine veröffentlicht. Jetzt bringt Sega das Puzzle-Adventure als "Full Body"-Version für die PS4 runderneut an den Start. Der Release der Neuauflage enthält eine verbesserte Grafik, neue Musik, erweiterte Multiplayer-Möglichkeiten und weitere Anpassungen.

Eine neue Liebe in der Neuauflage von Catherine:

Inhaltlich lässt sich Catherine als abgedreht bezeichnen. Als Protagonist Vincent steht ihr vor einer schweren Entscheidung: Die langjährige Freundin Katherine heiraten oder mit der blonden Catherine durchbrennen? Je nachdem wie ihr euch entscheidet, hat das Konsequenzen. Brisant: In Catherine: Full Body stößt mit Rin noch eine dritte Person hinzu, womit aus dem Liebesdreieck ein Liebesviereck wird. Da sind die albtraumhaften Puzzle-Rätsel vielleicht noch das kleinste Hindernis.

Final Fantasy 8: Remastered | 3. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Ein echter Klassiker der PlayStation-Ära kehrt zurück: Final Fantasy 8. Der Release der Neuauflage ist zwar kein komplettes Remake, sondern "nur" eine Remastered-Version, dürfte aber dennoch die Fans begeistern. Im Paket steckt eine höher aufgelöste Grafik mit ein paar zusätzlichen Anpassungen für die modernen Plattformen.

Ein bisschen hübscher, aber im Herzen gleich geblieben: Final Fantasy 8

In Final Fantasy 8: Remastered hat sich die Militärnation Galbadien mit der Zauberin Edea zusammengeschlossen, um die Welt zu erobern. Mitten im Konflikt befinden sich Protagonist Squall Leonhart und Mitglieder der Elite-Söldnertruppe SeeD. Zusammen mit der Widerstandskämpferin Rinoa geht es in den Kampf gegen Galbadien und Edea, um ihre Pläne zu vereiteln.

Children of Morta | 3. September

PC

In Children of Morta bewacht die Familie Bergson seit Generationen den namensgebenden Berg Morta. Vor kurzem wurde das Gebiet jedoch von Monstern überrannt, weshalb der Bergson-Clan im Action-Rollenspiel anrücken, um für Ordnung zu sorgen. Die Entwickler versprechen, dass sie keine Geschichte über die Rettung des Universums erzählen wollen, sondern stattdessen sich auf den Zusammenhalt der tapferen Familie konzentrieren.

Children of Morta | Der Kampf einer Familie um einen Berg

Als Spieler könnt ihr zwischen sechs verschiedenen Charakteren wählen, die allesamt über einzigartige Fähigkeiten und Angriffsmanöver verfügen. Zudem soll sich die Welt stetig verändern und Gebiete und Dörfer immer wieder ein wenig anders aussehen. Der Release von Children of Morta ist übrigens zweigeteilt: Die PC-Version erscheint bereits am 3. September, während die Umsetzung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erst am 15. Oktober erfolgt.

WRC 8 | 5. September

PC / PS4 / Xbox One

Wer gerne im Dreck spielt, der kommt bei WRC 8 auf seine Kosten - zumindest beim Thema Rallye-Sport. Für den Release von WRC 8, dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship, verspricht Publisher Big Ben ein großes Inhaltspaket. 52 Teams, 14 Länder, über 100 Spezialstrecken, dynamische Wetterbedingungen, eine verbesserte Fahr- und Offroad-Physik und vieles mehr sollen das Rennspiel nach oben katapultieren.

WRC 8 | Rallye-Rennen in 14 Ländern

Beim Karriere-Modus haben die Entwickler ebenfalls den Erweiterungsstift angesetzt. Als Spieler sollt ihr nach und nach eine echte WRC-Karriere nachempfinden können. Ihr müsst im Vorfeld den Rennkalender planen, eure Crew managen und mithilfe eines Fertigkeitenbaums verbessern und natürlich euren Wagen auf den aktuellen Stand halten. Wenn ihr das einwandfrei hinbekommt, könnt ihr am Ende Weltmeister werden.

Monster Hunter World: Iceborne | 6. September

PS4 / Xbox One

Obwohl der Winter noch ein paar wenige Monate entfernt liegt, wird es in Monster Hunter World: Iceborne bereits richtig kalt. In der Erweiterung für Monster Hunter World geht es in das neue und bislang größte Gebiet des Spiels, die Raureifweite. Dort warten nicht nur Eis und Schnee auf euch, sondern darüber hinaus zahlreiche neue Monster, die es zu erledigen gilt.

Die neuen Features von Monster Hunter World: Iceborne erklärt

Inhaltlich knüpft der Release von Monster Hunter World: Iceborne an das Ende der Hauptgeschichte an. Aus diesem Grunde benötigt euer Charakter den Jägerrang 16, um überhaupt in die Raufreifweiten segeln zu können. Die neuen Waffen- und Schleuderupdates stehen jedoch sofort zur Verfügung. Für die Erweiterung wird übrigens der Besitz des Hauptspiels vorausgesetzt.

PC-Spieler müssen sich derweil noch bis zum Januar 2020 gedulden.

NBA 2K20 | 6. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Ein Release, pünktlich wie die Maurer: NBA 2K20 wird auch in diesem Jahr erneut das breite Spektrum des amerikanischen Profi-Basketballs abdecken. An Bord sind natürlich alle großen Teams und Spieler, die in den bekannten Modi ausprobiert werden dürfen. Erstmals in diesem Jahr ist jedoch auch die WNBA dabei, die Profi-Liga der Frauen.

Die Story-Kampagne von NBA 2K20 bietet Hollywood-Flair:

Für den Story-Modus "Meine Karriere" hat 2K Games prominente Namen an Bord geholt. Im Laufe der Karriere eures jungen Basketball-Talents trefft ihr auf Stars wie Mark Cuban und LeBron James, aber auch auf Hollywood-Schauspieler Idris Elba als Trainer.

Kauf mich! Erkennt ihr Spiele und Konsolen an den vollmundigen Werbetexten?

Fette Beute sammeln, eine durchgeknallte Liebesgeschichte erleben, einen aufgehübschten Klassiker in die Arme schließen oder beim Thema Sport auftrumpfen: Für welches Spiel entscheidet ihr euch in dieser Woche?