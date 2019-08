Seit geraumer Zeit ist Cyberpunk 2077 eines der Top-Themen wenn es um kommende "Open World"-Spiele geht, so auch auf der gamescom. Die endgültige Größe der Spielwelt könnte aber hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Netrunning, Motorrad-Gameplay, Nano-Waffen - so umfangreich sind die Spielmechaniken von Cyberpunk 2077:

Was wir bisher wussten

Seit langer Zeit wird gerätselt, ob Entwickler CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 an den Mega-Erfolg des Vorgängerprojekts The Witcher 3: Wild Hunt anknüpfen kann. Eines der Qualitätsmerkmale im letzten Abenteuer des Hexers Geralt von Riva war nämlich die gigantische und mit etlichen Inhalten gefüllte Spielwelt. Diese soll nun in Cyberpunk 2077 kleiner ausfallen (Games Radar berichtet).

Was neu ist

Der Grund für die kleinere Umgebung wurde von Producer Richard Borzymowski im Rahmen der gamescom 2019 erläutert: Bei Night City - dem Handlungsort von Cyberpunk 2077 - handle es sich nämlich um lediglich einen Ort. In The Witcher 3 habe der Spieler jedoch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Orten wie Velen und Novigrad zu reisen - eine Option, welche im kommenden Projekt nicht vorhanden sein werde, so Borzymowski.

Entsprechend weniger Inhalt braucht aber wohl niemand fürchten, denn Borzymowski versprach außerdem, dass die virtuelle Metropole dafür umso praller gefüllt mit Spielinhalten sein soll. Der "kompakteren" Umgebung spielen außerdem die sich über Teile von Night City erstreckenden Wolkenkratzer in die Karten, welche der kleineren Fläche durch ihre vertikale Ausrichtung entgegenwirken.

Möglicherweise ist Keanu Reeves nicht der einzige Promi, der in Cyberpunk 2077 eine Gastrolle bekommen wird. Auch Lady Gaga könnte in dem Spiel auftauchen. Nehmt an der Umfrage teil und seht, wie sich andere Leser entschieden haben:

Darüber hinaus sind natürlich auch über das reguläre Spiel hinaus weitere Inhalte in Form von DLCs denkbar. Erscheinen soll Cyberpunk 2077 voraussichtlich am 16. April 2020 für den PC, PS4 und Xbox One.