Rainbow Six: Siege | So könnt ihr das Spiel eine Woche gratis zocken

Ubisoft lässt euch Rainbow Six: Siege eine Woche lang kostenlos spielen. Danach könnt ihr den beliebten Ableger der Shooter-Reihe zum reduzierten Preis kaufen.

Im April hatten "Rainbox Six: Siege"-Spieler beispielsweise die Möglichkeit an einem "magischen" Event teilzunehmen:

Das kommt jetzt

Ab dem 28. August steht euch Rainbow Six: Siege auf PC, PS4 und Xbox One zum kostenlosen Download zur Verfügung. Ebenso kostenlos dürft ihr das Spiel dann eine Woche lang spielen. Darin enthalten sind alle Karten und Modi - Interessenten erwartet hier also eine vollständige Version des Spiels (Games Radar berichtet).

Mit der kostenlosen Version könnt ihr außerdem mit allen anderen Spielern - sowohl denjenigen, welche das Spiel käuflich erworben haben als auch Benutzern der einwöchigen Testversion - zusammen zocken. Gefällt euch Rainbow Six: Siege, dann könnt ihr das Spiel nach Ablauf der Testwoche am 3. September vergünstigt auf der Plattform eurer Wahl erwerben.

Bevor ihr euch ins Gefecht mit anderen Spielern stürzt, benötigt ihr noch den richtigen Gamertag. Wir geben euch eine kleine Entscheidungshilfe.

Seit dem Erscheinen von Rainbow Six: Siege versorgt Ubisoft das Spiel stetig mit neuen Updates und Community-Events. Eine Fortsetzung des Spiels ist bisher nicht geplant. Somit wäre es durchaus denkbar, dass aufgrund der langen Unterstützung auch Konsolenumsetzungen für die Next-Gen-Konsolen kommen könnten.