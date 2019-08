WoW Classic | Über eine Million Zuschauer auf Twitch

WoW Classic hat um Mitternacht seine Server in die weite Welt von Azeroth geöffnet und damit eine riesige Schar an Begeisterten angelockt. So auch über eine Million Zuschauer auf Twitch, welche das Spektakel gespannt verfolgen.

Was wir bisher wussten

Zwei Jahre wurde die Vanilla-Version von World of Warcraft erwartet, die Freude bei eingefleischten Fans ist groß und somit ist es nicht verwunderlich, dass ein großer Ansturm auf die Server des MMORPGs erwartet wird.

Dies ließ sich bereits durch massenhafte Anmeldungen auf den WoW-Servern mit der Reservierung alter Ingame-Namen ableiten. Blizzard hatte sogar ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem sich alte Online-Freundschaften wiederaufleben lassen.

Was neu ist

Mit dem Release am 27. August haben es sich viele Streamer auf Twitch nicht nehmen lassen, die lang ersehnte Version zu spielen und haben damit einen regelrechten Hype losgetreten. Schon beim Einreihen in die Warteschlangen für einen Server haben bei einigen Streamern bereits durchschnittlich 200.000 Zuschauer zugesehen.

Insgesamt konnte WoW Classic eine unglaubliche Rekordzahl von rund einer Millon Zuschauer auf Twitch zum Release verbuchen. Dies ist für ein einzelnes Spiel eine herausragende Anzahl, denn selbst Erfolgsspiele wie Fortnite können auf Twitch rund 200.000 Zuschauer versammeln.

Zu diesem unglaublichen Erfolg tragen auch extra veranstaltete Events wie “Race to World First“ von der britischen Gilde “Method“ bei. Diese können auf ihrem Twitch-Account dabei verfolgt werden, wie sie versuchen die Herausforderungen von WoW als weltschnellste Gilde zu meistern.

Trotz technischer Vorbereitungen seitens Blizzard, ist das klassische MMORPG offenbar nicht für solche durch Twitch forcierten Anstürme gewappnet. Für die Streamer und die ihnen nachfolgenden Spieler, gab es technische Probleme wie Lags, oder aber bloße Grundmechaniken wie die Respawn-Rate gegnerischer NPCs, die in die Knie gezwungen wurden.

Wie lange die Faszination für WoW Classic anhalten wird, bleibt abzuwarten. Kann ein altbewährtes Konzept eines klassischen MMORPGs in der modernen Schnelllebigkeit einer Plattform wie Twitch bestehen? Wie ist eure Meinung dazu?