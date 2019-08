Wer in den 90-ern aufgewachsen ist, kann bald mit zwei Spielen seine Kindheit neu aufleben lassen. Die beiden SNES-Klassiker Der König der Löwen und Aladdin erhalten noch dieses Jahr eine HD-Neuauflage.

Die Original-Spiele gibt es bereits unter anderem bei GOG:

Alle Infos zu den Spielen

• Genre: Jump and Run

• Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: Oktober 2019

Das kommt jetzt

Nachdem Disney in der Vergangenheit bereits die SNES-Spiele Aladdin, Der König der Löwen und Das Dschungelbuch auf GOG und Steam veröffentlicht hat, ist nun offenbar eine Portierung für die Konsolen im Anmarsch.

Zumindest berichtet das der Twitter-Nutzer Wolverinefactor. Während der GameStop Con sollen die Neuauflagen von Aladdin und Der König der Löwen angekündigt worden sein.

Aladdin and Lion King game remakes hitting October - all systems - just announced at GameStop con @Wario64 — W (@wolverinefactor) August 27, 2019

"Aladdin und Der König der Löwen Neuauflagen erscheinen im Oktober - für alle Systeme - gerade angekündigt während der GameStop Con"

Der YouTube-Kanal GameXplain hat weiter nachgeforscht und kann bestätigen, dass es zu einer solchen Ankündigung gekommen ist. Demnach sollen voraussichtlich im Oktober zumindest in den USA die beiden Neuauflagen in einem Paket für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Auf der technischen Seite erwartet Käufer eine erhöhte Auflösung der beiden 16-Bit-Spiele. Mit an Bord ist außerdem der originale Soundtrack und Spieler können zwischen der SNES- und der "Sega Mega Drive"-Variante wechseln. Wie genau das aussieht, ist aktuell noch etwas unklar formuliert, zumal speziell Aladdin auf Mega Drive und SNES zwei völlig unterschiedliche Spiele von unterschiedlichen Entwicklern sind.

8-Bit oder 16-Bit oder gar ganz neu? Beweist in unserem Quiz, ob ihr auf dem ersten Blick den Unterschied zwischen alten und neuen Pixel-Spielen erkennen könnt!

Ob und wann die Neuauflagen der beiden Disney-Spiele auch in Europa erscheinen, ist noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es lediglich die Informationen der GameStop Con.