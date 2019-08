Rainbow Six: Siege | Deluxe-Edition für nur 9 Euro im Angebot

"PlayStation 4"-Spieler können sich den beliebten Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege aktuell für nur 8,99 Euro kaufen. Wir sagen euch, wo ihr das Angebot findet und was es beinhaltet.

Rainbow Six: Siege (Deluxe Edition) für 8,99 Euro im PlayStation Store

Rainbow Six: Siege ist das Richtige für Fans taktischer Online-Matches. In dem Shooter tretet ihr im Fünfer-Team in verschiedenen Spielmodi gegen menschliche Spieler an.

Das Spiel, das sich auch vier Jahre nach Release großer Beliebtheit erfreut, bekommt ihr derzeit für nur 8,99 Euro im PlayStation Store – und zwar in der Deluxe Edition. Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel alle acht Operatoren aus der ersten Season.

Hier kommt ihr zum Angebot:

Der reduzierte Preis gilt noch bis einschließlich 5. September, also Donnerstag in einer Woche. Wer sich Rainbow Six: Siege für 8,99 Euro sichern will, findet über den Link im Button in den PlayStation Store und kann sich nach der Anmeldung die Deluxe Edition direkt kaufen. Macht ihr zu Hause die PlayStation 4 an, könnt ihr euch das Spiel herunterladen. Über weitere coole Angebote halten wir euch auf dem Laufenden.