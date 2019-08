Resident Evil | Neues Spiel "Project Resistance" wird bald angekündigt

Die Tokyo Games Show steht schon bald vor der Tür. Wenige Tage vor der Spielemesse will Capcom ein neues "Resident Evil"-Spiel ankündigen: Project Resistance.

Mit der Neuauflage von Resident Evil 2 hat Capcom zu überzeugen gewusst:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: wahrscheinlich Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: voraussichtlich 2020

Das kommt jetzt

Das nächste Kapitel der "Resident Evil"-Reihe steht vor der Ankündigung. Mithilfe einer Teaser-Webseite hat Capcom für den 9. September die Enthüllung von Resident Evil: Project Resistance für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Weitere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

Es ist demnach unklar, um was es sich bei der Neuankündigung tatsächlich handelt. Zuletzt hat es ein paar Gerüchte rund um Resident Evil 8 und um ein Remake von Resident Evil 3: Nemesis gegeben. Möglicherweise, so verlauten es anderweitige Gerüchte im ResetEra-Forum, könnte es sich bei Project Resistance auch um ein "4 gegen 1"-Multiplayer-Spiel handeln. Mit Resident Evil: Operation Raccoon City und Umbrella Corps hat sich Capcom damit aber in der jüngeren Vergangenheit keinen großen Gefallen getan.

Den ersten Trailer für Project Resistance soll es am 9. September um 17 Uhr geben. Das Spiel wird außerdem auf der Tokyo Game Show, die vom 12. bis zum 15. September stattfindet, für Besucher vor Ort spielbar sein.

Einen Veröffentlichungstermin für Project Resistance gibt es noch nicht. Voraussichtlich wird das Spiel aber erst 2020 seinen Weg ins Regal für PC, PlayStation 4 und Xbox One finden.