Halo: The Master Chief Collection | Microsoft hat 6,6 Millionen Fan-Maps zusammengetragen

Halo-Anhänger und Freunde von nutzergenerierten Inhalten aufgepasst: Microsoft und 343 Industries tragen alte, von Spielern erstellte Karten aus diversen Vorgängerteilen zusammen und stellen diese für die Master Chief Collection bereit.

Was wir bisher wussten

In vielen Halo-Ablegern hattet ihr die Möglichkeit eigene Maps zu erstellen, auf welchen ihr euch anschließend Feuergefechte liefern konntet. Nun werden Millionen dieser Arbeiten für Halo - The Master Chief Collection neu aufbereitet.

Was als bloßes Gedankenspiel begann, nahm schnell reale Formen an: Vor wenigen Wochen wurden Spieler dazu angehalten, ihre kreativen Leistungen noch einmal hochzuladen, damit ein entsprechend umfangreiches Map-Pack garantiert werden könne, wie auf Halo Waypoint in einem Post erklärt wurde.

Was neu ist

Umfangreich ist das Projekt jedenfalls geworden, denn wie nun ein Beitrag auf Twitter offenlegt, wurden dabei ganze 6,6 Millionen spielergenerierte Karten aus den Serienablegern Halo 3, Halo: Reach und Halo 4 zusammengetragen. Eine überaus beeindruckende Masse an verfügbaren Karten.

Sofern ihr euch also in einem der älteren Halo-Teile gerne auf von anderen Spielern erstellten Karten ins Gefecht gestürzt habt, stehen nun die Chancen gut, dass ihr eure favorisierten Exemplare auch bald in der Master Chief Collection genießen könnt - sowohl auf dem PC als auch der Xbox One. Ein exaktes Veröffentlichungdatum des Mega-Pakets wurde aber nicht bekanntgegeben, lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern bis die Inhalte verfügbar sind.

Fans der Halo-Reihe dürfte es mit dieser Kartenmenge jedenfalls nicht so schnell langweilig werden - und um die Wartezeit bis zum kommenden Halo: Infinite zu überbrücken, dürfte der Umfang allemal ausreichen!