Spieler in World of Warcraft - Classic haben derzeit mit langen Warteschlangen zu kämpfen. Einige versuchen nun dieses Problem zu umgehen.

Zurück zu den Wurzeln - so sieht WoW ohne Erweiterungspakete aus:

Was wir bisher wussten

Erst vor wenigen Tagen erschien mit World of Warcraft - Classic eine recht ursprünglich gehaltene Version von Blizzards berühmtem MMORPG ohne die Inhalte und Neuerugen der vielen Erweiterungen. In der Gaming-Community findet das Spiel zurzeit einen so großen Zuspruch, dass die Wartezeiten, um überhaupt erst ins Spiel zu kommen, entsprechend lang sind. Einige Spieler greifen deshalb zu unlauteren Mitteln, um gar nicht erst aus dem Spiel aussteigen zu müssen (Kotaku berichtet).

Was neu ist

WoW-Spieler berichten nun von der Verwendung sogenannter "Auto-Clicker"-Programme, um bei Inaktivivät nicht aus dem Spiel geworfen zu werden. Diese gaukeln dem Spiel vor, dass sich tatsächlich ein Spieler am Computer befindet, indem der WoW-Charakter automatisch in bestimmten Mustern bewegt wird.

Der Benutzer wird somit selbst dann nicht ausgeloggt, wenn dieser eigentlich schläft, seinem gewohnten Tagesablauf nachgeht oder sich aus anderen Gründen nicht an seinem Computer befindet, ehe die nächste Partie ansteht - da der Benutzer so konsequent eingeloggt bleibt, kann auf eine Warteschlange verzichtete werden. Die Anwendung solcher Programme trägt logischerweise aber noch mehr zu verlängerten Wartezeiten bei.

Händisch (und legal!) lässt sich dieser Trick übrigens auch Anwenden wie einige Gilden-Spieler unter Beweis stellten: Diese haben während des "Race To World First"-Events in Las Vegas nämlich einfach durch manuelles Betätigen der Leertaste dafür gesorgt, dass abwesende Spieler nicht ausgeloggt werden. Sehr clever!