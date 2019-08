Games with Gold | Das sind die kostenlosen Spiele im September

Auch im September stehen für alle Besitzer einer "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft einige Spiele zum kostenlosen Download bereit. So sieht das Angebot für den kommenden Monat aus!

Mit zeitversetzten Veröffentlichungsdaten stehen euch auch im September wie gewohnt insgesamt vier Spiele - jeweils zwei für Xbox One und zwei für Xbox 360 - gratis zur Verfügung, welche ihr eurer Bibliothek hinzufügen könnt.

Das kommt jetzt

Dabei handelt es sich dieses Mal um Hitman: The Complete First Season und Earth Defense Force 2025, die ihr euch ab dem 1. September sichern könnt.

Mitte des Monats, also ab dem 16. September folgen dann mit We Were Here und Tekken Tag Tournament 2 die beiden übrigen Spiele. Ihr dürft euch also auf einen bunten Genre-Mix in der Spielauswahl gefasst machen!

Nicht immer lösen die "Games with Gold"-Spiele Jubelschreie unter den "Xbox One"-Spielern aus. Erkennt ihr die Ursachen für diese Meckereien von Gamern?

Bitte beachtet, dass ihr die "Xbox One"-Spiele für jeweils einen Monat, die "Xbox 360"-Spiele aber nur im Zeitraum von vierzehn Tagen kostenlos herunterladen könnt. Befinden sich die Spiele aber erst einmal in eurer Bibliothek, habt ihr jederzeit Zugriff darauf. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken!