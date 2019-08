Project Resistance lautet der Projektname des kommenden "Resident Evil"-Ablegers. Mit Informationen hält sich Capcom bisher bedeckt. Ein angeblicher Leak könnte nun allerdings Details verraten.

Erst gestern berichteten wir davon, dass sich bei Capcom mit Resident Evil: Project Resistance bereits der nächste Ableger der "Survival Horror"-Reihe in der Entwicklung befindet. Details zu dem bisher unbekannten Serienteil gibt es noch keine. Auf Twitter sind aber nun Bilder aufgetaucht, welche unter Umständen mehr Aufschluss geben könnten.

Das besagte Material gibt nämlich Grund zur Annahme, dass es sich bei Project Resistance um ein Koop-Multiplayer-Spiel handeln könnte. Die entsprechenden Bilder wurden über den Twitter-Account des Nutzers Nibellion veröffentlicht und zeigen vier bisher unbekannte Figuren. Es ist also denkbar, dass durch den kommenden Teil auch neue Charaktere ins Spiel kommen. Die Thumbnails wiederum stammen aus einem Thread auf Reddit.

Someone found tiny Project Resistance thumbnails from the YouTube linkhttps://t.co/Wxczi0iKsl



Definitely looks like a 4-player coop multiplayer game to me pic.twitter.com/Ao40th9WLY