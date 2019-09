Epic Games Store | Celeste und Inside als neue Gratis-Spiele

Eine neue Woche, zwei neue Gratis-Spiele: Der Epic Games verschenkt in dieser Woche zwei Plattformer, die nicht unterschiedlicher sein könnten.

In Celeste wird euer Können auf die Probe gestellt:

Alle Infos zu Celeste

• Genre: Jump and Run

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: 25. Januar 2018

• Zum Angebot im Epic Games Store

Rennen und Hüpfen liegt euch im Blut? Dann solltet ihr in dieser Woche den Epic Games Store einen Besuch abstatten. Bis zum 05. September, 16:59 Uhr verschenkt Epic Games die Vollversion von Celeste. Das Jump and Run mag zwar auf dem ersten Blick pixelig niedlich aussehen, ist aber voller knackiger Herausforderungen. Und wer einmal den Berg Celeste erklimmt, kann danach eine optionale B-Seite bewältigen.

In Inside geht es um eine düstere Geschichte:

Alle Infos zu Inside

• Genre: Jump and Run

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 07. Juli 2016

• Zum Angebot im Epic Games Store

In Inside müsst ihr ebenfalls viel laufen und springen, allerdings nicht ganz so extrem wie in Celeste. Das zweite Gratis-Spiel im Epic Games Store legt stattdessen ein wenig mehr Wert auf seine erzählerische Seite und stellt euch hin und wieder vor kleinen Rätseln. Wer bereits Limbo vom selben Entwickler mochte, wird auch bei Inside durchaus auf seine Kosten kommen.

Sowohl Celeste als auch Inside könnt ihr euch noch bis 5. September gratis sichern. Danach wechselt erneut das Angebot. Als nächstes stehen die beiden Spiele Abzu und The End is Nigh auf der Liste.