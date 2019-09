Jumanji - Das Videospiel | Erster Trailer mit Spielszenen veröffentlicht

Einmal wie Dwayne "The Rock" Johnson oder wie Jack Black sein? Das könnt ihr bald in Jumanji: Das Videospiel erleben. Die Umsetzung des Kinofilms zeigt sich in den ersten Spielszenen.

In Jumanji - Das Videospiel erlebt ihr das Abenteuer im Koop-Modus gemeinsam:

Was wir bisher wussten

Im Juni hat Bandai Namco die Entwicklung von Jumanji: Das Videospiel offiziell gemacht. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine spielerische Umsetzung des gleichnamigen Films von 1995, sondern um die Neuauflage Jumanji: Willkommen im Dschungel aus dem Jahr 2017. Wie im Kinofilm sind auch in Jumanji - Das Videospiel die Schauspieler Karen Gillan als Ruby Roundhouse, Dwayne "The Rock" Johnson als Dr. Smolder Bravestone, Kevin Hart als Mouse Finbar und Jack Black als Professor Sheldon Oberon optisch mit an Bord.

Was neu ist

Nun zeigt Bandai Namco den aktuellen Stand von Jumanji - Das Videospiel in einem ersten Trailer mit Spielszenen. Darin zu sehen ist recht gewöhnliche Hau-Drauf-Action gepaart mit Sprung- und Rennpassagen aus einer Third-Person-Sicht.

Die Besonderheit der Videospielumsetzung soll jedoch im Koop-Modus liegen, bei dem ihr und bis zu drei Freunde alle Charaktere steuert. Jeder einzelne Held erfüllt dabei eine unterschiedliche Rolle, weshalb ihr immer wieder zusammenarbeiten müsst, um voranzukommen.

Jumanji: Das Videospiel erscheint voraussichtlich am 8. November 2019 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Im Dezember soll es dann mit Jumanji: The Next Level im Kino weitergehen.