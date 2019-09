WoW: Classic | Erster Spieler erreicht Level 60

Es ist vollbracht: Der erste Spieler in World of Warcraft: Classic erreicht die Maximalstufe. Im Streamn schauten ihm dabei 350,000 Menschen zu.

Was wir bisher wussten

Seit Blizzard vergangene Woche World of Warcraf: Classic veröffentlicht hat, strömen reihenweise Fans des klassischen Azeroth durch die Pforten des neu aufgelegten Basisspiels. Serienanhänger können hier Blizzards beliebtes MMORPG ohne die Inhalte und Veränderungen der nachgereichten Erweiterungspakete genießen. Der erste Spieler erreichte nun mit einem Gnom-Magier die Höchststufe, nicht wenige verfolgten das denkwürdige Ereignis über Twitch (Eurogamer berichtet).

Was neu ist

Der Erste, dem es nun gelang, die magische Stufe 60 zu erreichen, ist der als Jokerd bekannte 22-jährige Spieler aus Malta. Wie in seinen Twitch-Aufzeichnungen zu sehen ist, greift er vor allem auf zwei Methoden zurück, um schnell Erfahrungspunkte zu generieren: So stellt er sich beispielsweise in einem von Zombies bevölkerten Abschnitt ganzen Gruppen von Gegnern, um diese einzufrieren und ihnen dann per Flächenschaden den Garaus zu machen.

Außerdem greift Jokerd auf einen weiteren Trick zurück, welcher sich "Layering" nennt: Hier tritt ein Spieler einer Gruppe bei und verlässt diese anschließend wieder. So kann die Wartezeit überbrückt werden, die es braucht, um Gegnerhorden neu spawnen zu lassen. Dass dieser Trick bei einigen Spielern nicht gerne gesehen ist, scheint Jokerd aber nicht weiter zu stören. Jedenfalls hat es ihm zu seinem Erfolg verholfen.

Auch für die Community war Jokerds Erreichen der Maximalstufe ein freudiger Anlass: In der Stadt Sturmwind wurde der Spieler mit Begeisterung empfangen - ein freundiges Ereignis, welches Jokerd seinen verdienten Ruhm einbrachte.