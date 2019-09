Death Stranding | Spider-Man inspiriert den Multiplayer

Eine Besonderheit von Death Stranding soll der asynchrone Mehrspieleraspekt sein. Was es genau damit auf sich hat, verriet der verantwortliche Director Hideo Kojima aber noch nicht. Als Inspiration diente aber offenbar ein Superhelden-Film.

Wir erklären euch die Handlung von Death Stranding:

Was wir bisher wussten

Über den Multiplayer-Aspekt von Death Stranding ist bisher kaum etwas bekannt. Eigentlich nur, dass Spieler von Death Stranding - ganz dem Konzept des Spiels entsprechend - miteinander verbunden sind und auch entsprechende Hinweise in der Welt finden können sollen. Nun lässt Hideo Kojima jedoch ein paar weitere Informationen durchsickern, welche wohl Anlass für einige Spekulationen geben dürften. In einem von dem reddit-User xxxjohnnygxxx übersetzten Interview erklärte Kojima nämlich vage, wie man den Mehrspieler-Aspekt zu verstehen hat.

Was neu ist

Man solle sich den Multiplayer wie den Film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" vorstellen, sagt Kojima im Interview. Mit Details hält er sich weiterhin bedeckt, aber: In Into the Spider-Verse macht der Protagonist Miles Morales die Entdeckung, dass er nicht der einzige Spider-Man ist, sondern es außer ihm noch viele weitere in anderen Dimensionen gibt. Natürlich wird sich der Multiplayer von Death Stranding davon inhaltlich stark unterscheiden, der Vergleich gibt jedoch einen Hinweis darauf, was die Spieler dort ungefähr erwarten könnte.

Von dem Superheldenstoff der Vorlage distanziert sich Kojima. "Sam [der Protagonist] ist allein und muss überleben, er hat keine besondere Kraft. Je mehr Sie spielen, desto mehr werden Sie bemerken, dass er in dieser Situation nicht der Einzige ist.", erklärte Kojima weiterhin.

