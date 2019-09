GOG | The Witcher 3, Divinity, Hellblade und mehr im Angebot

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Temperaturen fallen und die Schule fängt wieder an. Passend dazu verabschiedet sich GOG mit einem großen Sale von den sonnigen Monaten. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir für euch die besten Angebote herausgesucht.

The Witcher 3: Wild Hunt für 49,99 Euro 15,09 Euro

Eine riesige offene Welt und jede Menge Inhalt bietet The Witcher 3:

Mit The Witcher 3: Wild Hunt hat CD Projekt endgültig den internationalen Durchbruch geschafft. Das große und vielseitige "Open World"-Rollenspiel lässt euch erneut in die Rolle von Hexer Geralt schlüpfen, der sich auf die Suche nach seiner Ziehtochter macht. Der Weg ist jedoch nicht einfach und vor allem lang. In der angebotenen "Game of the Year"-Edition sind zudem die beiden Erweiterungen The Witcher 3: Hearts of Stone und The Witcher 3: Blood an Wine enthalten, die die Spielzeit noch einmal deutlich erhöhen.

Das Rollenspiel erhaltet ihr aktuell für 15,09 Euro*.

Divinity: Original Sin 2 für 44,99 Euro 26,99 Euro

Noch mehr Rollenspiel-Kost, aber klassischer und mit Koop:

Wer hingegen seine Rollenspiele lieber etwas klassischer mag, der kommt bei Divinity: Original Sin 2 auf seine Kosten. Das Spiel der Larian Studios bietet Kämpfe aus der Vogelperspektive, kann alternativ im Koop-Modus gespielt werden und bietet spannende Begleiter. Darüber hinaus könnt ihr im zusätzlichen "Game Master"-Modus sogar ganz eigene Geschichten im Stile von "Pen and Paper"-Rollenspielen nachempfinden.

Divinity: Original Sin 2 gibt es für 26,99 Euro in der verbesserten Definitive Edition*.

Hellblade: Senua's Sacrifice für 29,99 Euro 15,09 Euro

Eine Geschichte, die es eigenhändig zu erleben gilt:

Der Kampf mit der eigenen Psyche ist für Protagonistin Senua nicht einfach. In Hellblade: Senua's Sacrifice macht sie sich trotzdem auf den Weg, ihren Geliebten Dillion aus dem Totenreich Helheim zurückzubringen. Im Laufe der Handlung werdet ihr als Spieler immer wieder mit Senuas Psychosen konfrontiert, die aus dem Action-Adventure einen durchaus unheimlichen Trip machen.

Wer darauf Lust, erhält Hellblade: Senua's Sacrifice für 15,09 Euro*.

Darksiders 3 für 59,99 Euro 20,49 Euro

Fury legt im dritten Darksiders los:

Nach Krieg und Tod tobt nun in Darksiders 3 Fury herum. Die dritte Reiterin der Apokalypse hat es sich zum Ziel gesetzt, die Todsünden von der Erde zu fegen. Allzu einfach ist der Weg dahin allerdings nicht und ist außerdem mit gefährlichen Gegnern und Sprungeinlagen versehen.

Darksiders 3 kostet bei GOG aktuell 20,49 Euro*.

What Remains of Edith Finch für 19,99 Euro 7,99 Euro

Eine Geschichte, die emotional bindet:

Spannende Kurzgeschichten gepaart mit kurzen, aber interessanten Spielmechaniken sind ganz genau euer Ding? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf What Remains of Edith Finch werfen. Das Kleinod von Entwickler Giant Sparrow entführt euch in die Geschichte der durchaus merkwürdigen Familie Finch.

What Remains of Edith Finch erhaltet ihr bereits für 7,99 Euro*.

Observer für 27,99 Euro 8,39 Euro

Der Herbst eignet sich ganz besonders gut für Horrorspiele. In Observer geht es jedoch ausnahmsweise nicht um ein verlassenes Haus oder Schloss, sondern um eine mysteriöse Geschichte in einer Cyberpunk-Welt. Nach und nach gilt es den eigenen Verstand zu hinterfragen.

Observer gibt es bei GOG für 8,39 Euro*.

Noch mehr Angebote gibt es in der Übersicht auf GOG selbst. Insgesamt sind über 250 Spiele noch bis zum 6. September reduziert.

Ist für euch im GOG Sale ein gutes Angebote dabei oder spart ihr lieber auf die kommenden Neuveröffentlichungen, die der Spieleherbst bereit hält? Verratet es uns doch in den Kommentaren!