The Outer Worlds | Neuer Gameplay-Trailer zeigt irrwitzige Spielszenen

Entwickler Obsidian Entertainment zeigt euch im neuen Trailer des kommenden "Sci-Fi"-Rollenspiels The Outer Worlds die verschiedenen Planeten, das Kampfsystem und vieles mehr!

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

• Veröffentlichung: 25. Oktober 2019

Das kommt jetzt

Obsidian zeigt euch im Trailer einmal mehr die verschiedenen Planeten des Rollenspiels. Vom Arbeiter-Planeten Terra 2, bis zum von Wildnis geprägten Himmelskörper Monarch. Während ihr es auf Terra 2 eher mit Menschen zu tun bekommt, sind es auf Monarch die unberührte Natur und seine Bewohner:

The Outer Worlds: Spielwelt, Waffen und Gegner im neuen Trailer

Des Weiteren wird das Kampfsystem in all seinen Facetten beleuchtet. Ob ihr euch auf den Fern- oder Nahkampf spezialisieren wollt, ist völlig euch überlassen.

In The Outer Worlds wird nicht mit abgedrehten Waffen gespart, wie beispielsweise einen Stab mit dem ihr die Köpfe eurer Widersacher verformt, oder eine Waffe mit der ihr eure Gegner schrumpfen lasst.

Dass die Story sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, wird schon im Trailer klar. Es herrscht ein starker Kontrast zwischen den Gameplay-Szenen und den motivierend bis ernst gemeinten Worten des Erzählers.

Wie sarkastisch das Spiel wird, könnt ihr voraussichtlich ab dem 25. Oktober selbst herausfinden. Dann steht The Outer Worlds nämlich in den Händlerregalen. Werdet ihr euch eher auf Fern- oder Nahkampf spezialisieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!