Wie die Zeit vergeht! Während morgen schon die nächsten Gratis-Spiele für "PlayStation Plus"-Mitglieder verfügbar sein werden, können alle Interessierten jetzt noch schnell die August-Spiele herunterladen und für immer ihr Eigen nennen. Wir sagen euch, was ihr beachten müsst.

Im September geht es Schurken und Dämonen an den Kragen:

Das solltet ihr beachten

Im August 2019 durften sich "PS Plus"-Mitglieder über den Scharfschützen-Shooter Sniper Elite 4 und das Raumschiff-Rennspiel Wipeout Omega Collection freuen. Wer die Gratis-Spiele noch nicht heruntergeladen hat, kann das noch bis morgen, den 3. September, um 12 Uhr tun. Einfach auswählen, in die Bibliothek herunterladen und behalten, solange das Abo besteht.

Um 12 Uhr werden dann die Gratis-Spiele ausgetauscht - und auch der "PS Plus"-Monat September weiß zu überzeugen. Wie Sony angekündigt hat, erwarten euch als kostenlose Spiele Darksiders 3 und Batman: Arkham Knight, eine Auswahl, die schon jetzt heiß und erfreut in der Community diskutiert wird.

Flitzt ihr nun los, um euch die Gratis-Spiele von August noch schnell zu holen oder freut ihr euch mehr auf die Spiele von September? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! Welche kostenlosen "PS Plus"-Spiele uns der Monat November bringen wird, erfahren wir voraussichtlich am Mittwoch, den 25. September 2019.