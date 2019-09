Einige GameStop-Kunden berichten darüber, dass ihre Vorbestellungen offenbar ohne ihr Zutun storniert wurden. Steht das prognostizierte Ende der Einzelhandelskette nun bevor?

GameStop scheint es momentan nicht besonders gut zu gehen. Seit längerem wird bereits über ein mögliches Ende der Ladenkette spekuliert. Wie Kotaku berichtet, verloren vergangenen Monat sogar hundert Mitarbeiter ihren Job.

Im Juli dieses Jahres hat das Unternehmen ein wirtschaftliches Tief erreicht, als die Aktien von 16 auf nur 5 US-Dollar gefallen sind. Schon länger wird vermutet, dass sich die Einzelhandelskette nicht gegen das Wachstum von digitalen Verkäufen behaupten kann.

Nun klagen laut Gamerant einige Kunden darüber, dass ihre Vorstellungen bald erscheinender Spiele wie Death Stranding, Cyberpunk 2077 oder The Legend of Zelda: Link's Awakening storniert worden seien, wie sie auf Resetera selbst erzählen. Die ersten Anzeichen des Abgesangs also?

Auch in der GameStop-App werden die entsprechenden Aufträge offenbar nicht korrekt angezeigt. Den finsteren Prognosen zum Trotz wendete sich nun der Twitter-User vHaPPy an den GameStop-Kundenservice, um Klarheit zu schaffen, denn auch dessen Vorbestellung von Borderlands 3 war nicht mehr zu finden:

@vHaPPy23 Hi @vHaPPy23! We are currently working on this feature, and there is no estimated timeframe on when the pre-orders will reflect properly. We apologize for the inconvenience this may cause you.