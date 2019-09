Anthology of Fear | Neues Psycho-Horror-Spiel angekündigt

Ultimate Games und RG Crew kündigen ein neues, psychologisches Horror-Spiel an. Ein Trailer zeigt bereits erste Spielszenen.

Anthology of Fear | Der offizielle Trailer zum Spiel:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: First Person, Psycho-Horror

• Plattformen: PC

• Angebote: Steam



In Anthology of Fear schlüpft ihr in die Rolle von gleich drei Charakteren, welche jeweils drei unterschiedliche, von Geheimnissen umrankte Geschichten in den einsamen Weiten Russlands zur Zeit des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts erleben.

Jede Geschichte spielt dabei an einem anderen Ort und soll vor allem durch ihre Atmosphäre begeistern, statt auf plumpe Horrorschocker-Elemente und "Jumpscares" zu setzen. Versprochen wird euch ein einzigartiges Gameplay in jeder der drei Episoden, welches von Jagdfunktionen bis hin zum Kampf ums nackte Überleben reicht. Fans des Genres sollten also auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.

Hat euch "Anthology of Fear" neugierig gemacht? Dann müsst ihr euch leider noch etwas gedulden, denn ein konkretes Releasedatum des Spiels wurde noch nicht bekanntgegeben. Auf Steam wird aber immerhin verraten, dass es schon bald erscheinen soll.