Starbound | Ehemalige Entwickler sollen nicht bezahlt worden sein

Ehemalige Entwickler, die am Spiel Starbound von Chucklefish gearbeitet haben, sagen, dass ihnen hunderte Arbeitsstunden nicht bezahlt wurden. Sie behaupten, ihre Unerfahrenheit wurde ausgenutzt.

Starbound ist ein Sandbox-Action-Spiel, welches in der Alpha-Phase bereits am 4. Dezember 2013 erschien und das am 22. Juli 2016 von Chucklefish veröffentlicht wurde. Das Spiel gewann den "Best Indie-Game 2013"-Award. Jetzt erheben Entwickler Vorwürfe, dass sie für hunderte Arbeitstunden nicht bezahlt wurden.

Damon Reece, der von 2012 bis 2014 an Starbound mitgearbeitet hat und für die Lore zuständig war, hat laut eigenen Aussagen viele Arbeitsstunden in das Projekt investiert, die ihm seitens Chucklefish nicht vergütet worden sind:

i started out my gamedev career working on starbound for almost two years.



i was sixteen.



i worked hundreds of hours and wasn't paid a single cent for it while the company made unbelievable amounts of money off of my labour, and that of around a dozen other unpaid workers.