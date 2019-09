Im PlayStation Store findet ihr zurzeit einige reduzierte Spiele für maximal zehn Euro. Wir haben euch ein paar von ihnen herausgesucht, die wir euch im Folgenden ans Herz legen wollen.

Coole PS4-Games für unter 10 Euro - wir zeigen euch eine Top-Auswahl.

Wenn ihr einen vollständigen Überblick über alle reduzierten Spiele bekommen möchtet, die aktuell für unter zehn Euro zu haben sind, klickt auf den folgenden Button:

Für Unentschlossene haben wir ein paar Spiele aus dem Sale zusammengestellt, die wir euch empfehlen können:

Journey (Collector’s Edition) für 24,99 Euro 4,99 Euro

Journey für 4,99 Euro.

Journey ist eines der beliebtesten Indie-Spiele, weil es eine wunderschöne Grafik mit toller Atmosphäre verbindet. Das Spiel ist eine ganz besondere Erfahrung und kommt in der Collector’s Edition zusammen mit den Spielen flow und Flower. Also drei Spiele in einem für nur 4,99 Euro!

Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas für 14,99 Euro 7,49 Euro

Oceanhorn für 7,49 Euro.

Wer Zelda-Spiele mag, der wird sich in Oceanhorn schnell wohlfühlen. Das Spiel nimmt sich klassische Zelda-Games unverhohlen zum Vorbild und liefert dabei eine tolle Action-Adventure-Erfahrung mit sympathischer Optik.

Styx: Master of Shadows für 29,99 Euro 9,99 Euro

Styx für 9,99 Euro.

In Styx: Master of Shadows schleicht und überwältigt ihr Gegner in der Gestalt eines Kobold-Attentäters. Styx mag kein makelloses Spiel sein, mit seinem coolen Szenario und dem außergewöhnlichen Protagonisten ist es aber vor allem zum kleinen Preis einen Blick wert für aufgeschlossene Stealth-Fans.

Wasteland 2: Director’s Cut für 39,99 Euro 7,99 Euro

Wasteland 2 für 7,99 Euro.

Vielleicht kennen Rollenspiel-Fans noch das originale Wasteland. Wenn nicht, dann stellt euch Wasteland 2 ein bisschen so vor wie ein klassisches Fallout-Spiel mit modernerer Grafik. Das postapokalyptische Rollenspiel bietet euch viel Entscheidungsfreiheit und taktische Kämpfe. Teil 3 wurde vor kurzem bereits angekündigt, ihr könnt euch also für nur 7,99 Euro darauf einstimmen.

Dreamfall Chapters für 19,99 Euro 6,99 Euro

Dreamfall Chapters für 6,99 Euro.

Wer ein Faible für schön erzählte Adventures hat, der sollte einen Blick auf Dreamfall Chapters riskieren. In den schönen Welten von Dreamfall Chapters beeinflusst ihr durch eure Entscheidungen den Lauf der Geschichte, während ihr interessanten Figuren in stimmungsvollen Dialogen lauscht.

Die Aktion Games Under 10 gilt noch bis einschließlich morgen, dem 4. September. Solltet ihr also Interesse an den reduzierten Spielen haben, müsst ihr euch schnell entscheiden. Wir hoffen, unsere Empfehlungen gefallen euch und würden uns über Kommentare zu unserer Auswahl freuen!