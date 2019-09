Code Vein ist ein "Dark Souls"-Klon im Anime-Stil. Das Besondere daran ist jedoch, dass ihr ein Vampir seid. Ob das Spiel eventuell auch etwas für euch ist, könnt ihr ab heute selbst erfahren.

Code Vein | Stimmt euch mit dem neuen Trailer auf die Demo ein:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 27. September 2019

• Weitere Artikel: Code Vein: Knallhart wie Dark Souls

Das kommt jetzt

Bandai Namco Entertaiment veröffentlichte heute für PlayStation 4 und Xbox One eine Demo zu seinem kommenden Spiel.

Inhaltlich gibt euch die Demo die Chance, im umfassenden Charakter-Editor euren eigenen Widergänger zu erstellen. Ebenfalls ist die erste Ebene der "Tiefen" mit dabei. Dieser Dungeon ist für Spieler gedacht, die es gerne besonders anspruchsvoll mögen.

Code Vein spielt in einer von Monstern bewohnten, postapokalyptischen Welt, in der euer einziges Interesse Blut ist. Um das zu erlangen, habt ihr eine große Palette an Waffen zur Verfügung. Von Hellebarde bis Hammer ist alles dabei. In typischer "Dark Souls"-Manier wertet ihr eure Ausrüstung auf, erkundet die Spielwelt und kämpft gegen spektakuläre Bosse.

Apropos Charakter-Editor: Erkennt das Spiel an den selbstgebauten Redakteuren!

Code Vein hat klare Anleihen an der berühmten "Dark Souls"-Reihe genommen, hebt sich aber durch seinen Anime-Stil und der Vampir-Thematik wiederum deutlich davon ab. Werdet ihr am 27. September reinschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!