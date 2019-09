Cyberpunk 2077 | CD Projekt Red kündigt Multiplayer- Modus an

Seit der Ankündigung des Spiels Cyberpunk 2077 lässt der Entwickler immer wieder mal den Begriff "Multiplayer" fallen. Nach langem Warten hat CD Projekt Red der Spannung nun ein Ende gesetzt: Cyberpunk 2077 wird einen Online-Modus haben!

Vor einem Monat berichtete Eurogamer, dass der Multiplayer-Modus noch in der Entwicklungsphase sei, dieser aber auch eingestellt werden könnte, wenn das Entwicklerstudio seine Ideen für diesen Modus nicht umsetzen könnte.

Die Gerüchte über einen Online-Modus reichen sogar bis ins Jahr 2013 zurück, als das Spiel angekündigt worden ist. Schon damals hatte Adam Badowski, Chef von CD Projekt Red, mit einem möglichen Multiplayer-Modus für Hoffnung gesorgt.

Nun wurde der schon beinahe sagenumwobene Modus seitens CD Projekt Red auf Twitter offiziell angekündigt:

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT