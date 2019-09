Fortnite | Epic Games verklagt Cheater, doch der macht einfach weiter

Fortnite-Entwickler Epic Games hat in der Vergangenheit Cheater abgemahnt und bestraft. Ein angeblich Minderjähriger stand deswegen vor Gericht und treibt es jetzt auf die Spitze. Denn er cheatet einfach weiter.

Epic Games hat seinen strengen Standpunkt gegenüber Cheatern in Fortnite schon des öfteren klar gemacht. Spieler wurden gebannt oder vor Gericht gezerrt, weil sie Cheats im Online-Spiel nutzten oder sogar zeigten, wie die Schummelmethoden funktionieren.

Der YouTuber CBV wurde bereits im Juni wegen Copyright-Verletzungen und einem Verstoß gegen die "DMCA's anti-circumvention provision" (Gesetze, die die Umgehung von technischen Barrieren in digitalen Produkten verbieten) verklagt. Viele Kinder wären hier bereits abgeschreckt, doch nicht CBV. Auf seinem YouTube-Kanal findet ihr ein Video mit folgendem Statement:

F_ck epic games. I mean, at least they can’t come after my channel anymore. I’m never gonna make another video. But if they really want to come at my neck for 100 Mil then they can just f_ck their brand on their own