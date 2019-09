PlayStation-Sale | EA-Spiele stark reduziert - Titanfall 2, Battlefield 5 und mehr

Im PlayStation Store ist eine Kampagne gestartet, dank der Spiele vom Publisher EA zeitweise stark im Preis reduziert sind. Darunter Titanfall 2, Battlefield 5 und Die Sims 4. Wir zeigen euch, wie ihr zu den rabattierten Spielen kommt.

"PlayStation 4"-Besitzer können beim Kauf in Sonys PlayStation Store wieder Geld sparen. Diesmal gibt es kein Motto, sondern Preisreduzierungen beim Kauf von EA-Spielen. Welche Spiele dabei günstiger zu kaufen sind und wie ihr sie findet, zeigen wir euch im Folgenden:

Titanfall 2: Ultimate Edition für 29,99 Euro 5,99 Euro

Ein Liebhaberspiel für Shooter-Fans und der Quasi-Vorgänger von Apex Legends: Titanfall 2 bekommt ihr in der Ultimate Edition mit allen Inhalten der digitalen Deluxe-Edition sowie einem zusätzlichen Schnellstart-Pack. Mehr Infos findet ihr hier:

Die Sims 4 für 39,99 Euro 14,99 Euro

Das Simulationsspiel Die Sims 4 erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Erstellt euch darin eigene Häuser und gestaltet sie nach euren Vorlieben. Lasst Bewohner einziehen, die ihr nach eurem Vorbild kreiert und entdeckt mit ihnen die Sims-Welt.

Battlefield 5 für 69,99 Euro 24,99 Euro

Die Battlefield-Reihe gehört zu den Lieblingen von Shooter-Fans. Teil 5 lebt vor allem von seinem spannenden Multiplayer-Modus, in dem ihr auf teils riesigen Karten gegen eine Vielzahl von anderen Spielern in die Schlacht zieht.

Need for Speed: Deluxe Edition für 24,99 Euro 7,99 Euro

Rennspiel-Fans sollten einen Blick auf Need for Speed werfen. Zwar gehört der Ableger von 2015 bei weitem nicht zu den beliebtesten der Reihe, allerdings bekommt ihr den soliden Tuning-Racer in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhaltspaketen und Wagenfolien für nur 7,99 Euro.

Burnout Paradise Remastered für 19,99 Euro 9,99 Euro

Wenn ihr es eher vorzieht, super actionreichen Rennspaß zu haben, könnte das Remaster von Burnout Paradise etwas für euch sein. Hier stehen vor allem Stunts und Zerstörung im Mittelpunkt.

Das sind einige Highlights aus dem Sale, es gibt aber natürlich noch einige weitere reduzierte Spiele. Ihr könnt euch einen vollständigen Überblick über die rabattierten Spiele verschaffen, wenn ihr auf den Button klickt:

Die Rabattaktion gilt noch bis einschließlich 18. September - also Mittwoch in zwei Wochen. Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Spiele euch gefallen und ob ihr zuschlagen werdet!