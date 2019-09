Overwatch | Ab Oktober angeblich auf Nintendo Switch

Heute Nacht zur Geisterstunde wird ein neues Nintendo Direct ausgestrahlt. Es gibt schon viele Mutmaßungen über den möglichen Inhalt. Ein Info-Schnippsel ist jetzt bereits vorab an die Öffentlichkeit gedrungen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PS4, PC, Xbox One

• Weitere Artikel: Test | Overwatch: Blizzards Versuch einer Shooter-Revolution

Blizzard hat mit dem knallbuten Hero-Shooter Overwatch einen lukrativen Volltreffer gelandet, der Fans auf der ganzen Welt erfreut. Zumindest, sofern diese Fans auf PC, PS4 oder Xbox One spielen. Eine Konsole fehlt in der Aufzählung - das soll sich jetzt ändern.

Denn wie Kotaku berichtet, soll im heutigen Nintendo Direct verkündet werden, dass der Shooter auf auf Nintendo Switch erscheinen wird. Und zwar bereits nächsten Monat.

Diese Information kommt durch einige Leaks von Händlern zustande. Kotaku behauptet, sie hätten die Richtigkeit dieser Angaben mithilfe von zwei eigenen Quellen verifiziert. Im Vormonat hat Amazon versehentlich schon ein offizielles Switch-Case im Overwatch-Design angeboten. Heute hat ein nicht näher genannter europäischer Händler versehentlich das Erscheinungsdatum am 18. Oktober veröffentlicht.

Wie es scheint, geht die Heldensaga nun auch für Nintendo-Spieler weiter. Overwatch wurde im Mai 2016 veröffentlicht und wurde seitdem fortlaufend mit neuen Inhalten aller Art erweitert. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wird im Nintendo Direct sicher auch kommuniziert werden, welche Inhalte in der Switch-Version von Anfang an mit am Start sind.

Helden ganz anderer Art: Erkennt ihr das Spiel an den selbstgebauten Redakteuren?

Wolltet ihr schon immer mal Overwatch spielen, habt aber nur eine Switch zu Hause stehen? Dann habt ihr vielleicht bald Gelegenheit, doch noch in das actionreiche, bunte Geschehen einzusteigen! Mehr gibt es sicher dazu auch auf der kommenden Blizzcon.