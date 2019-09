Die Gerüchte der letzten Monate haben sich bestätigt: Die Shooter-Reihe Plants vs. Zombies geht in die dritte Runde. Der neue Serienteil kann bereits jetzt schon gespielt werden.

Plants vs. Zombies | Ankündigung von Schlacht um Neighborville

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 18. Oktober 2019

Das kommt jetzt

Schon Anfang des Jahres hat es erste Gerüchte gegeben, dass EA und Entwickler Popcap an einem Nachfolger zu Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 arbeiten. In Form von Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville hat sich nun ebenjenes Gerücht bestätigt.

Spielerisch setzen die Entwickler auf das gewohnte Konzept aus chaotischen Multiplayer-Matches und Koop-Modi zwischen Pflanzen und Zombies. Dieses Mal findet der Kampf in der Vorstadtregion Neighborville statt. Neben neuen Charakteren, wie der Disco-Queen und dem Giftsporling, gibt es fortan auf beiden Seiten jeweils eine Teamspiel-Klasse. Bei Eiche und Eichel auf Seiten der Pflanzen und dem Weltraum-Kadett auf Seiten der Zombies können sich gleich mehrere Spieler zu einer mächtigeren Einheit zusammenfinden.

Wer mal keine Lust auf Multiplayer-Action hat, kann in den umliegenden Gebieten auf Erkundungstour gehen. Zusammen mit bis zu drei Freunden könnt ihr Aufträge, Feinde, Gegenstände und glitzernde Gold-Zwerge finden.

Der Clou kommt zum Schluss: Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ist bereits auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One spielbar - zumindest für Käufer der sogenannten Founders-Edition, die bis zum 30. September angeboten wird. Für rund 30 Euro erhaltet ihr einen frühzeitigen Zugang zum Shooter, welcher in den nächsten sechs Wochen regelmäßig um neue Inhalte ergänzt werden soll.

Diese stehen laut einem Blogeintrag bereits fest. Allerdings möchten die Entwickler anhand des Feedbacks noch zusätzliche Optimierungen vornehmen, um die kommende Vollversion im qualitativ bestmöglichen Zustand abzuliefern.

Die Vollversion, die zehn Euro mehr im Vergleich zur Founders-Edition kosten soll, erscheint am 18. Oktober 2019. Erneut werden PC, PlayStation 4 und Xbox One von EA und Popcap bedient.