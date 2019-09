Star Wars | Remaster-Versionen erscheinen für PS4 und Switch

In der jüngsten Nintendo Direct wurden überraschend zwei Spiele aus dem "Star Wars"-Universum angekündigt. Die Remaster-Versionen erscheinen für PS4 und Nintendo Switch.

Alle Infos zu den Spielen

• Genre: Action, Ego-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox360, Xbox One, Nintendo Switch

• Weitere Artikel: Origin Access für 11 Star Wars Spiele

Nintendo sorgt immer mal wieder für eine Überraschung, so auch im Zuge der Nintendo Direct, die in der vergangenen Nacht ausgestrahlt wurde.

So sollen Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast und Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Remaster-Versionen für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhalten, wie auch ein Beitrag auf Starwars.com bestätigt.

Jedi Outcast wird voraussichtlich am 24. September 2019 veröffentlicht, Jedi Academy soll Anfang 2020 folgen.

In der "Jedi Knight"-Reihe spielt ihr mit bekannten Waffen aus dem "Star Wars"-Universum, die auf der Switch übrigens per Bewegungssteuerung bedient werden können. Der Star im Spiel sind aber die Lichtschwertkämpfe kombiniert mit den Machtfähigkeiten eines Jedi. In Jedi Academy wird auch der beliebte Multiplayer wieder mit dabei sein.

Einmal Jedi sein wie Luke Skywalker und das Imperium besiegen? Ab September könnt ihr euch dem Kampf anschließen, und ab 2020 folgen dann mit Jedi Academy auch noch die Multiplayer Kämpfe. Für Fans sicher ein Grund zur Freude, für Freunde von actionreichen Kämpfen sicherlich einen Blick wert.