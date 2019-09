Nintendo Switch Online | Jetzt mit zahlreichen SNES-Klassikern

Seit letztem Jahr kommen "Nintendo Switch Online"-Mitglieder in den Genuss von zahlreichen NES-Games. Ab heute, dem 5. September, gesellen sich einige der größten SNES-Klassiker dazu.

Alle Infos zum Service

• Inhalt: Online-Gaming, NES-Klassiker und seit heute auch SNES-Spiele

• Plattform: Nintendo Switch

• Preis: 3,99 für einen Monat, 7,99 Euro für 3 Monate, 19,99 Euro für 12 Monate

• Weitere Artikel: Ist es fair, so viel für Online-Gaming auf PS4, Switch und Xbox One zu zahlen?

Das kommt jetzt

Ab sofort, könnt ihr eine neue, große Auswahl an SNES-Klassikern spielen, falls ihr ein "Nintendo Switch Online"-Konto euer Eigen nennt. Diese Liste wird in der Zukunft auch noch erweitert, wie von Nintendo of America auf Twitter verkündet wird:

20 classic #SNES games, including Super Mario World, Super Metroid, and Stunt Race FX, will be available for #NintendoSwitchOnline members on 9/5! Enjoy a growing catalog of Super NES games with even more titles releasing in the future.https://t.co/BR33g7bJpM pic.twitter.com/RflieF4guc — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 4, 2019

Spiele wie Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Starwing und viele weitere könnt ihr ab 3,99 Euro im Monat unbegrenzt spielen.

Mit dabei ist auch die bekannte "Pause-Funktion" der "Mini"-Varianten. Diese wird nun sogar erweitert. Falls ihr einen fatalen Fehler begeht, könnt ihr diesen mit der "Rückspul"-Funktion ungeschehen machen.

Hier hören die News allerdings noch nicht auf. Möchtet ihr richtiges "Retro-Feeling" aufkommen lassen, hat Nintendo etwas ganz besonderes für euch:

Quelle: Nintendo.de

Diesen "Wireless Super Nintendo Entertainment Controller" könnt ihr einzig und allein erstehen, wenn ihr Mitglied bei "Nintendo Switch online" seid. Falls das auf euch zutrifft, bezahlt ihr 29,99 Euro für den Spaß.

Apropos Nintendo. Kennt ihr euch gut mit Pokemon aus? Wenn ihr meint, dass das auf euch zutrifft, testet euer Wissen in unserem Quiz!

Welche Spiele Nintendo in Zukunft noch hinzufügen wird, ist derzeit unklar. An guten Vertretern mangelt es ihnen jedoch bestimmt nicht. Spiele wie Street Fighter 2 Turbo, Terranigma oder Secret of Mana erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit!