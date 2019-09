Epic Games Store | Das sind die neuen Gratis-Spiele

Eine weitere Woche ist vergangen und ihr wisst, was das bedeutet: Im Epic Games Store lassen sich zwei neue Gratis-Spiele finden. Dieses Mal erhaltet ihr mit The End is Nigh ein kniffliges Jump and Run, während es bei Abzu weniger schwierig, dafür aber umso athmosphärischer zugeht.

The End is Nigh | Schaut euch den Trailer an:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Adventure, Jump and Run

• Plattformen: PC, Switch

• Veröffentlichung: 12. Juli 2017

• Zum Angebot im Epic Games Store

Bis vor kurzem konntet ihr mit Celeste und Inside zwei Jump and Runs kostenlos eurer "Epic Games"-Bibliothek hinzufügen und auch dieses Mal ist ein Vertreter dieses Genres mit von der Partie. In The End is Nigh steuert ihr die Spielfigur Ash und müsst nichts weiter tun, als das andere Ende des Bildschirms unbeschadet zu erreichen.

Das mag einfach klingen, ist es in der Praxis aber keineswegs. Ähnlich dem Jump and Run Super Meat Boy erwarten euch auf dem Weg dutzende Gefahren, die es zu überwinden gilt. Der Vergleich ist hierbei nicht ganz unbegründet: Beide Spiele stammen unter anderem vom Entwickler Edmund McMillen.

Taucht ein in die wundervolle Welt von Abzu:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Adventure, Simulation

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: 2. August 2016

• Zum Angebot im Epic Games Store

Das Adventure Abzu sorgt für einen weniger hohen Stress-Level und versucht euch stattdessen mit seiner dichten Atmosphäre zu überzeugen. Als Taucher erkundet ihr hierbei eine wünderschöne Unterwasserwelt, die von verschiedenen Kreaturen bevölkert wird. Interagiert mit Fischschwärmen, führt akrobatische Kunststücke aus und entdeckt geheimnisvolle Ruinen.

Mit The End is Nigh und Abzu erhaltet ihr diese Woche zwei tolle Gratis-Spiele im Epic Games Store.

Bis zum 12. September könnt ihr The End is Nigh und Abzu gratis im Epic Games Store erhalten. Danach wechselt das Angebot und euch erwartet mit Conarium ein Horrorspiel im Lovecraft-Stil.