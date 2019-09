Death Stranding | Kojima verspricht supereinfachen Schwierigkeitsgrad

Kaum einem Spiel wird so sehnsüchtig entgegengeblickt wie Death Stranding. Auch Interessenten mit wenig Gaming-Erfahrung sollten jetzt aufhorchen, denn das Spiel soll einen sehr einfachen Schwierigkeitsgrad bekommen.

Darum geht es in Death Stranding. Nun ja, vielleicht ...

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PS4

Das kommt jetzt

Hideo Kojimas Assistentin Ayako erklärte via Twitter, dass sie bereits in den Genuss des sehr einfachen Modus von Death Stranding gekommen sei. Dabei plante Kojima eigentlich nur - neben einem normalen und schweren Schwierigkeitsgrad - einen regulären einfachen Modus. Nun äußert sich der "Metal Gear Solid"-Schöpfer ebenfalls auf Twitter:

Der ausschlaggebende Punkt für den Meinungswandel, Death Stranding einen sehr einfachen Schwierigkeitsgrad zu verpassen, war, dass auch Spieler mit wenig Gaming-Erafhrung in den Genuss der Geschichte des Spiels kommen sollen. Konkret bezog sich Kojima dabei auf die auf die im Spiel vorkommenden Schauspieler Norman Reedus, Mads Mikkelsen und Lea Seydoux, welche offenbar nicht besonders erfahren am Gamepad sind.

Einige Fans wagen die Theorie, dass der höchste Schwierigkeitsgrad nur gemeistert werden kann, wenn die Urinier-Skills gemaxt werden:

How to beat the game on Hard guide

Zu einfache Schwierigkeitsgrade sind hin und wieder Auslöser für Wut und Empörung. Erkennt ihr, worüber sich diese Gamer auregen?

In welcher Weise der Schwierigkeitsgrad heruntergeschraubt werden soll, ist allerdings noch unbekannt. Schon in der Vergangenheit waren herausfordernde Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice, welche über eine ähnliche Funktion verfügten, Gegenstand der Kritik einiger Spieler. Unter den "Death Stranding"-Anhängern scheint der supereinfache Modus aber generell gut aufgenommen zu werden.