Nintendo Switch | Neue Hardware macht euch fit

Erinnert ihr euch noch an das Balance Board der Wii? Nintendo geht wieder ähnliche Wege und wird ein Gagdet veröffentlichen, mit dem Bewegung im Vordergrund steht.

Alle Infos zur Hardware

• Genre: Fitness

• Plattform: Nintendo Switch

• Weitere Artikel: Zahlreiche SNES Spiele neu bei Nintendo Switch online

Abzappeln vor dem TV: Seit der Veröffentlichung von Wii Fit motiviert euch Nintendo zu sportlichen Aktivitäten beim Zocken, bald auch auf der Switch. Mit einem Video kündigt Nintendo eine noch namenlose Kombination aus Spiel und besonderer Fitness-Hardware an, also ein bewegungsorientiertes Fitness-Spiel. Hier könnt ihr das Video sehen, in dem die verschiedenen Einsatzbereiche der Technik präsentiert werden:

Nintendo Switch | Fit dank neuer Hardware

Im Video selbst, sieht man keine Spielszenen aber viel Bewegung und das neue Controller-Gadget, das sportlich ausgelegt ist. Die Joy-Cons werden jeweils in zwei zum Spiel gehörenden Gadgets befestigt. Das Video zeigt Komponenten für die Hände aber auch ein Gagdet für den Oberschenkel ist dabei. Laut Nintendo sollen am 12. September weitere Infos folgen.

Seid ihr fit genug, um Videospielfiguren von Krankheiten zu unterscheiden? Versucht euch an unserem Quiz:

Wie steht ihr zu bewegungsaktiven Spielen? Oder sitzt ihr beim zocken lieber gemütlich auf der Couch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.