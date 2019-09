Nicht mehr lange, dann steht Call of Duty: Modern Warfare im Laden. Bis dahin werden Activision und Infinity Ward noch zwei Beta-Tests abhalten und neue Informationen zur Kampagne verraten.

CoD: Modern Warfare | Das erwartet euch im Multiplayer!

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 25. Oktober 2019

• Weitere Artikel: CoD: Modern Warfare | Das sagt die Community zum Alpha-Wochenende

Das kommt jetzt

Der September wird ein heißer Monat für die Vorbereitungen von Call of Duty: Modern Warfare, wie die Entwickler in einer Vorab-Roadmap verraten. Los geht es vom 12. bis zum 16. September mit einer für die PlayStation 4 exklusiven Beta. Dort steht wie gehabt der Mehrspieler-Modus im Fokus.

Eine Woche darauf, vom 19. bis zum 23. September, dürfen dann auch PC und "Xbox One"-Spieler beim zweiten Beta-Wochenende einsteigen. Dort wird voraussichtlich auch erstmals das neue Crossplay-Feature zum Einsatz kommen. Weitere Details dazu will Infinity Ward am 16. September enthüllen.

Die nächsten Wochen für Call of Duty: Modern Warfare werden spannend.

Gegen Ende September soll dann die Kampagne des Ego-Shooters näher beleuchtet werden. Am 7. Oktober folgt schlussendlich die Vorstellung des "Special Ops"-Modus.

Wie ihr spielt, so kleidet ihr euch: Mithilfe unseres Quiz erraten wir euren Kleidungsstil anhand eurer Spielgewohnheiten.

Wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann erscheint Call of Duty: Modern Warfare in diesem Jahr am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt.