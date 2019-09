Darksiders Genesis | Krieg stellt sich ausführlich vor

Eigentlich benötigt Krieg in Darksiders Genesis keine besondere Vorstellung. Nichtsdestotrotz zeigt sich der mürrische Reiter auch im neuen Serienteil von seiner starken Seite.

Ein Schwert und jede Menge Kraft: Das ist Krieg in Darksiders Genesis

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

• Veröffentlichung: 4. Quartal 2019

Das kommt jetzt

Krieg, so wissen Fans der Darksiders-Reihe, ist schon seit dem ersten Serienteil ein alter Bekannter. Als einer der vier apokalyptischen Reiter geht es nun für ihn in Darksiders Genesis in das zweite Abenteuer seiner Videospiel-Laufbahn - dieses Mal an der Seite von Strife.

Seit seinem ersten Videospielauftritt hat Krieg offenbar nichts verlernt. Mit seinem mächtigen Schwert Chaosfresser und seinem treuen Ross Ruin zeigt er sich von seiner gewohnt kräftigen Seite, obwohl sich die Perspektive in Darksiders Genesis geändert hat. Nichtsdestotrotz teilt War immer noch eindrucksvolle Nahkampf-Angriffe aus, die bei den Gegnern ordentlich Schaden hinterlassen.

Darksiders Genesis erscheint voraussichtlich im vierten Quartal 2019. Einen genauen Termin für das Action-Spiel, welches für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One angekündigt ist, gibt es noch nicht.