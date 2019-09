Releases | The Legend of Zelda, Ni No Kuni und vieles mehr

Der September hat bereits spannende Wochen hinter sich. Die nächsten sieben Tage werden ein wenig ruhiger, aber sind dennoch einen Blick wert.

Daymare 1998 | 17. September

PC

Die Geschichte von Daymare 1998 ist bemerkenswert: Das Projekt hat einst als Fan-Neuauflage von Resident Evil 2 begonnen. Da den Entwicklern jedoch die Lizenz gefehlt hat, ist es mittlerweile ein eigenständiges Spiel, dessen Vorbild aber immer noch in seinem düsteren Herzen schlummert. Zum Release von Daymare 1998 müsst ihr euch demnach auf "Old School"-Horror einstellen.

Trailer: Gruseln wie zu Zeiten von Resident Evil 2 in Daymare 1998

Die Handlung von Daymare 1998 wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt und beginnt - wie sollte es anders sein - in einer geheimen Forschungsanlage inklusive Bio-Waffe. Als Elite-Soldat, Helikopterpilot und vermeintlich einfacher Förster gilt es nun, eine kleine Stadt vor fiesen Kreaturen zu bewahren und die Geheimnisse aufzudecken.

Devil's Hunt | 17. September

PC

Entwickler Layopi Games wagt sich mit Devil's Hunt an eine Umsetzung des Romans "Equilibrium" von Pawel Lesniak. Dort kommt es zum klassischen Kampf zwischen Licht und Dunkel, sprich: Gut und Böse. Ausgerechnet Protagonist Desmond verfügt über eine menschliche und eine dämonische Seite mit jeweils eigenen Fähigkeiten, die im "Third Person"-Action-Spiel eingesetzt werden können.

Devil's Hunt | Der klassische Kampf zwischen Gut und Böse steht auch im Trailer im Mittelpunkt:

Gekämpft wird übrigens vorrangig im Nahkampf mit verschiedenen Angriffen und Kombos, die euren Gegnern das Fürchten lehren. Der Release von Devil's Hunt ist für den 17. September vorgesehen - zumindest am PC. Die Portierung für PlayStation 4, Xbox One und Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Groundhog Day: Like Father Like Son | 17. September

HTC Vive / Oculus Rift / PlayStation VR

Der Film Und täglich grüßt das Murmeltier ist ein Kult-Klassiker, den der spanische Entwickler Tequila Works nun fortsetzt. Im Release des VR-Spiels Groundhog Day: Like Father Like Son schlüpft ihr als Spieler in die Rolle von Phil Connors Jr., dem Sohn des Wettermanns und Film-Protagonisten Phil Connors. Der Sohnemann kehrt zurück nach Punxsutawney, Pennsylvania und gerät dort in eine Zeitschleife.

Leichte Rätsel und ein wenig Chaos im VR-Spiel Groundhog Day:

Um daraus zu entkommen gilt es Rätsel zu lösen, die Umgebung zu erkunden und sowohl alte als auch neue Charaktere kennenzulernen. Da Groundhog Day: Like Father Like Son zudem in der aktuellen Zeit spielt, gibt es die Einbindung von sozialen Medien.

Lego: Jurassic World | 19. September

Switch

Die Dinos sind los! Vier Jahre nach dem ersten Release setzt TT Games nun Lego: Jurassic World auch für die Nintendo Switch um. In über 20 Leveln gilt es mit Film-Figuren wie Dr. Ian Malcolm, Dr. Henry Wu, Claire Dearing und Owen Grady Dinosaurier-DNA zu sammeln. Mit der könnt ihr anschließend neue Dinos zusammenstellen und die Gegend unsicher machen.

Gameplay-Trailer: Die Lego-Umsetzung von Jurassic World hat es in sich

Lego: Jurassic World enthält auf der Nintendo Switch bereits die drei zuvor veröffentlichten DLCs, die unter anderem neue Charaktere und Fahrzeuge beinhalten. Und natürlich lässt sich die Lego-Umsetzung wie gehabt sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus spielen.

Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin Remastered | 20. September

PC / PS4 / Switch

Lange haben sich die Gerüchte gehalten, jetzt steht der Release vor der Tür: Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin erscheint für den PC, die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Während die beiden erstgenannten Plattformen ein HD-Remaster erhalten, müssen Switch-Besitzer mit dem Originalspiel auskommen. Inhaltlich gibt es keine Unterschiede, die Änderungen sind vorrangig optischer Natur.

Ein märchenhaftes Abenteuer erwartet euch:

Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin stammt vom Entwickler Level 5, der sich mit dem legendären Filmstudio Studio Ghibli zusammengetan hat. Entstanden ist ein bezauberndes japanisches Rollenspiel, dessen märchenhaft gestaltete Welt euch von Anfang an in den Bann zieht.

The Legend of Zelda: Link's Awakening | 20. September

Switch

Schon auf dem Game Boy war The Legend of Zelda: Link's Awakening ein Ausreißer. Obwohl es spielerisch dieselben Stärken wie seine Vorgänger geboten hat, war es optisch und inhaltlich doch eine ganze Ecke abgedrehter. Im Release der gleichnamigen Neuauflage für die Nintendo Switch wird sich das nicht ändern.

The Legend of Zelda: Link's Awakening | Schaut euch den Trailer an:

Als Link werdet ihr vom Meer an den Strand der geheimnisvollen Insel Cocolint gespült. Um von dort zu entkommen müsst ihr magische Instrumente finden, mit denen ihr anschließend den Windfisch wecken könnt. Auf dem Weg müsst ihr Gegner bekämpfen, Dungeons erkunden und das eine oder andere Geheimnis lüften.

AI: The Somnium Files | 20. September

PC / PS4 / Switch

Ein Serienmörder, der sowohl in der realen als auch in der Traumwelt sein Unwesen treibt, steht im Mittelpunkt des Geschehens, und ihr müsst ihn in AI: The Somnium Files aufspüren. Das Detektiv-Abenteuer stammt aus der Feder von Kotaro Uchikoshi, dem Verantwortlichen hinter der "Zero Escape"-Reihe. Als Detective Kaname Date ist es nun eure Aufgabe, den mysteriösen Fall bestmöglich zu lösen.

Trailer: Die Jagd auf einen Serienmörder erwartet euch in AI: The Somnium Files:

Zum Release stürzt euch im Spiel im grauen November in die Geschichte, als der tote Körper einer Frau in einem verlassenen Freizeitpark gefunden wird. Als Kaname Date am Tatort ankommt, erkennt er die Frau und macht sich direkt an die Arbeit. Während der Ermittlungen hört er vor Ort ein Geräusch aus dem Inneren des Karussells. Umgehend bricht er dieses auf und stößt auf ein junges Mädchen, das in ihrer Hand einen blutigen Eispickel hält. Doch der Fall hat gerade erst begonnen.

Klassiker neu aufleben lassen, Horror in klassischer Form erleben oder Rollenspielkunst à la Studio Ghibli: Für welches Spiel entscheidet sich euer Geldbeutel in dieser Woche?