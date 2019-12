Rollenspiel-Enthusiasten aufgepasst! Bald könnte ein Spiel ganz nach eurem Geschmack erscheinen. Die Rede ist von Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, für das unter anderem Chris Avellone, der kreative Kopf hinter Fallout: New Vegas oder Pillars of Eternity, verantwortlich ist.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: PC, Xbox One

• Release: 2020

Das kommt jetzt

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms hört sich nach einem Traum für Hardcore-Rollenspieler an. Eine isometrische Perspektive, auf Ausdauer basierende Kämpfe und eine Welt, die von Chris Avellone erdacht wurde.

Avellone hat bereits an zahlreichen erfolgreichen Rollenspielen wie Fallout 2, Wasteland 2 oder Pillars of Eternity mitgearbeitet. Oftmals ist der Entwickler für die Spielwelt und deren Geschichte verantwortlich und bringt Design-Entscheidungen anhand seines Unmuts gegenüber den Konventionen der Spieleindustrie mit ein.

Der erste Story-Trailer zum kommenden Rollenspiel

Ursprünglich sollte Alaloth: Champions of The Four Kingdoms schon 2019 erscheinen, aber aufgrund eines Publishing-Deals und den damit verbundenen Änderungen, verschiebt sich die Veröffentlichung auf 2020. Das Spiel wird vom Entwickler Gamera Interactive entwickelt, während All in! Games als Publisher fungiert.

Die Macher beschreiben ihr Spiel als erstes isometrisches "Souls-Like"-Spiel. Neben einem Ausdauerbalken sollen Auseinandersetzungen mit Gegnern besonders hart und tödlich sein. Nachfolgend alle verfügbaren relevanten Informationen:

Charakter-Editor mit verschiedenen Klassen und Eigenschaften .

Vier spielbare Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge, Orks) .

Lokaler Multiplayer und Koop für bis zu vier Spieler .

Zwölf Begleiter mit eigenen Hintergrundgeschichten .

Die Spielwelt ist stellenweise zufallsgeneriert .

Drachen werden in dem Spiel vorkommen.

Die Prämisse eines Souls-Like von Chris Avellone und in klassicher Iso-Ansicht dürfte eine spannende Mischung ergeben. Einen genauen Release-Zeitraum gibt es nicht. Auf der PAX 2020, die vom 27. Februar bis zum 1. März stattfindet, wird das Spiel allerdings ausgiebig vorgestellt.

Neben den wenigen Gameplay-Szenen erläutert der oben eingebundene Trailer die Geschichte und die Welt des Spiels. Auf der PAX wird es neben neuen Informationen hoffentlich auch ein genaues Veröffentlichungsdatum geben.