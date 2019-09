Neben Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 8: Remastered steht eine weitere Neuauflage aus der beliebten JRPG-Reihe in den Startlöchern. Zocken werdet ihr diese allerdings erst Anfang 2020 können.

Auffälligste Neuerung in FF Crystal Chronicles dürfte sicherlich das immense Grafik-Update sein:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure mit Koop-Mechaniken

• Plattformen: Switch, PS4, iOS, Android

• Release: 23. Januar 2020



Das kommt jetzt

Über den Twitter-Account von Final Fantasy wurde erklärt, dass besagtes Spiel Anfang kommenden Jahres erhältlich sein soll. Versprochen wird eine aufgehübschte HD-Neuauflage des Spin-Offs Final Fantasy Crystal Chronicles. Der obenstehende Trailer gewährt euch schon mal einen Blick auf ein paar aufgehübschte Spielszenen.

The beloved classic #FinalFantasy CRYSTAL CHRONICLES returns in beautiful HD for #PS4, #NintendoSwitch, iOS and Android devices on January 23, 2020. pic.twitter.com/F6r1R6CX2n — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) September 9, 2019

Bei Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered handelt es sich jedoch nicht um einen Teil der Hauptserie, sondern um ein Koop-Action-Abenteuer. In der Originalversion des Spiels, das 2003 für Nintendo Gamecube veröffentlicht wurde, gab es zudem die Möglichkeit, den Gameboy Advance an den Gamecube anzuschließen und so in einer Gruppe von bis zu vier Spielern die Fantasiewelt unsicher zu machen.

Erscheinen soll das Spiel am 23. Januar 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS und Android. Zudem soll das Spiel crossplayfähig sein. Einen Grund für die Verschiebung - ursprünglich war eine Veröffentlichung noch vage für 2019 geplant - nannte Entwickler Square Enix nicht.

Wie steht ihr zu der Welle an "Final Fantasy"-Remakes? Wünscht ihr euch vielleicht eine Neuauflage eines bisher nicht bedachten Serienteils? Oder seid ihr mit der von Square Enix bisher getroffenen Auswahl zufrieden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!