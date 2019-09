Death Stranding | Hideo Kojima versteht sein Spiel nicht

Hideo Kojima sorgt mit seinem neuesten Werk Death Stranding regelmäßig für Verwirrung, Belustigung und Begeisterung. Der Grund: Keiner weiß genau, worum es in dem Spiel gehen wird. Halb so wild, wie sich zeigt. Denn so voll und ganz versteht der Schöpfer es wohl selbst nicht.

Was wir bisher wussten

Seit der geheimnisvollen Ankündigung von Death Stranding ranken sich Mythen um die Lore und die Handlung des kommenden Kojima-Spiels. Mit jedem weiteren Trailer und Infohappen, der zum Spiel veröffentlich wurde, nahm die Verwirrung zu. Selbst der Schauspieler Mads Mikkelsen, der eine tragende Rolle in Death Stranding spielt, gab zu Protokoll, dass er es nicht verstehe.

Das kommt heraus, wenn Spieler versuchen, die Story in 30 Sekunden zu erklären:

Hideo Kojima, der für skurrile Geschichten bekannt ist, machte sich das zu Nutze, um die Diskussionen und damit den Hype um das Spiel anzuheizen. Death Stranding präsentiert sich im Vorfeld seiner Veröffentlichung nach wie vor als außergewöhnlich und verwirrend.

Was neu ist

Nun sind offensichtlich aber nicht nur Spieler und Presse überfordert mit dem Material, das es zu Death Stranding bislang gibt. Auch Spieleschöpfer Hideo Kojima selbst gestand sich in einem aktuellen Interview mit der Financial Times ein, es nicht völlig zu durchschauen.

Death Stranding … selbst jetzt verstehe ich das Spiel nicht. Seine Weltanschauung, das Gameplay, alles ist neu. Meine Mission ist, ein Genre zu kreieren, das es bisher noch nicht gibt und das alle überrascht. Natürlich ist das mit einem Risiko verbunden.

Kojima empfindet diesen Umstand als etwas Positives. Er ist nämlich der Überzeugung, so sagt er weiter im Interview, dass jüngere Spieler heutzutage viel besser darin seien, Videospiele und ihre Geschichten zu verstehen als es seine Generation war. Es wird sich zeigen, ob das Spiel nach Release den gewünschten Effekt hat und Kojima tatsächlich ein neues Genre geschaffen hat.

Was es an Informationen zu Death Stranding gibt, hat unser Redakteur Michael in einem Video zusammengefasst, um euch einen groben Überblick über die Handlung des Spiels zu geben:

Death Stranding | Die Handlung erklärt - was zum Geier ist da los?

Sollte Kojima Recht behalten und die Spieler einen guten Zugang zum Spiel und dessen Geschichte finden, können sie ihm ja vielleicht ein paar Erklärungen liefern. Freut ihr euch auf Death Stranding oder klingt euch das alles zu wirr? Schreibt es in die Kommentare!