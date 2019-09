PlayStation All-Stars Battle Royale | Laut Leak soll ein Nachfolger in Entwicklung sein

Sonys "Super Smash Bros."-Pendant PlayStation All-Stars Battle Royale soll einem Leak zufolge einen Nachfolger erhalten. Schenkt ihr dem Gerücht glauben, sind bereits ein ungefähres Release-Datum und die Charakterliste bekannt.

PS All-Stars | Dürft ihr zum Launch der PlayStation 5 mit einem Nachfolger rechnen?

Was wir bisher wussten

Der englischsprachigen Webseite Segment Next zufolge hat ein Mitarbeiter von Capcom USA vertrauliche Informationen zu einem Reboot oder Sequel von PlayStation All-Stars Battle Royale online gestellt, die sich dann in diversen Gaming-Foren verbreitet haben.

Was (angeblich) neu ist

Das Spiel soll in Zusammenarbeit mit Capcom entstehen und dem Gerücht zufolge im Jahre 2020 als Launch-Spiel für PlayStation 5 erscheinen. Weiters soll eine Menge Geld in die Entwicklung gesteckt werden, um so die Attraktivität der "Next Gen"-Konsole am Tag der Veröffentlichung zu steigern. Gearbeitet werde nach Angaben der Webseite an "Top Animationen" und einer "cartoonähnlichen Grafik". Zudem soll das Gameplay sowohl Casual-Spieler als auch eSportler ansprechen.

Neben diesen Informationen wurde außerdem die Liste der spielbaren Kämpfer geleakt:

Ein weiterer Ableger von PlayStation All-Stars Battle Royale soll sich nach Angaben eines Capcom-Mitarbeiters in Entwicklung befinden. Außerdem soll das Spiel auch ab 2021 für PC erscheinen, jedoch ohne die Möglichkeit, die beiden Versionen durch Crossplay zu verbinden. Ob dem wirklich so ist, wird die Zukunft zeigen. Da die Informationen noch nicht von offizieller Seite bestätigt wurden, handelt es sich vorerst nur um ein Gerücht.