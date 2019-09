Borderlands 3 | Das sind die ersten Wertungen

In wenigen Tagen erscheint der sehnlich erwartete Loot-Shooter Borderlands 3, und die ersten internationalen Wertungen sind bereits online zu finden. Kann der neue Ableger überzeugen?

Mit diesen Features versucht Borderlands 3 zu punkten:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 13. September 2019

Das kommt jetzt

Auf Metacritic sind die ersten Wertungen zu Borderlands 3 eingetroffen und sprechen eine recht klare Sprache: Fans der Vorgänger kommen auf ihre Kosten. Bei derzeit 20 Tests erreicht der Loot-Shooter einen Wertungsdurchschnitt von 85 Prozent.

XGN vergibt eine Punktzahl von 95 und findet nichts als Lob für den Loot-Shooter:

"Borderlands 3 hat die Messlatte, die sein Vorgänger gesetzt hat, übertroffen. Die Story ist großartig, der Humor auf den Punkt gebracht und auf [das Jahr] 2019 aktualisiert. Die neuen Waffen sind vielfältig und die neuen Kammerjäger in jeder Hinsicht einzigartig. Jeder 'Borderlands'-Fan muss sich dieses Spiel schnappen."

PC Games wertet mit 90 Prozent und hält sich kurz:

"Für mich steht das Spiel ganz oben auf meiner Liste der Spiele des Jahres."

IGN lässt ebenfalls 90 Punkte springen und zeigt sich von dem neuen Ableger überzeugt:

"Borderlands 3 hält an seinen Knarren fest und übertrifft sich mit einem erstaunlichen Arsenal an Waffen, Humor und Missionen selbst."

Atomix feiert die Rückkehr von Borderlands mit 85 Punkten:

"Eine großartige Rückkehr zu dem Franchise, das die meisten der modernen Loot-Shooter-Mechaniken erfunden hat."

Game Informer hält den Shooter zwar für innovationsarm, empfiehlt den neuen Ableger mit einer Vergabe von 80 Prozent aber den Fans:

"Borderlands 3 ist ein Liebesbrief an die Fans und eine Feier des Spielstils, den es popularisierte. Gefüllt mit Charakteren aus älteren Ablegern und nicht für seinen albernen Humor und die bombastische Action entschuldigend, ist es eine amüsante Fahrt, die nur zögerlich Innovationen bietet. Wenn es euer Hauptwunsch ist, mehr von dem zu bekommen was ihr früher geliebt habt, dann hat euch Gearbox diesen Wunsch durch ein Spiel mit beeindruckendem Umfang erfüllt, das nur sicheres Terrain betritt."

PC Gamer bildet mit einer Wertung von durchschnittlichen 63 Prozent das Schlusslicht:

"Mit einer endlosen Menge von schlechten Witzen und coolen Waffen in der bislang langweiligsten Geschichte der Serie, lässt Borderlands 3 die Zahlen fliegen und Schlägertypen explodieren".

Borderlands 3 erscheint voraussichtlich am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Was haltet ihr von den Wertungen? Werdet ihr euch den Loot-Shooter zulegen oder ist das Spiel nichts für euch? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!