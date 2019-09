Civilization 6 | Erhält eigenen "Battle Royale"-Modus

Nein, bei der folgenden Meldung handelt es sich um keinen viel zu frühen oder späten Aprilscherz: Civilization 6 erhält mit dem September-Update einen eigenen "Battle Royale"-Modus namens Red Death.

Der neue Spielmodus stellt sich im Video vor:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Strategie

• Plattformen: PC, Switch

• Veröffentlichung: 21. Oktober 2016

• Weitere Artikel: Test Civilization 6: Nur noch eine Runde bitte, nur noch eine Runde!

Das kommt jetzt

Der Hype rund um das "Battle Royale"-Genre ist zwar schon ein wenig abgeklungen, aber für so manchen Entwickler immer noch verlockend. Nun hat es sogar überraschenderweise Civilization 6 getroffen, welches mit dem großen September-Update den Spielmodus Red Death einführt.

Das Multiplayer-Szenario entlässt euch und weitere Spieler in eine Apokalypse, in der neue Fraktionen, Charaktere und überarbeitete Einheiten existieren. Als eine dieser Fraktionen müsst ihr, wie in jedem Battle Royale überleben und der stetig verkleinernden Zone entkommen.

Die anderen Spieler wollen aber ebenso fliehen, weshalb es früher oder später zu kämpferischen Auseinandersetzungen kommt. Damit ihr dabei nicht vom roten Tod überrascht werdet, gibt es eine Anzeige, in wie vielen Runden die sichere Zone schrumpft. Einheiten, die von der radioaktiven Masse erwischt werden, verlieren pro Runden Lebensenergie. Mit zunehmender Spieldauer steigt der Schaden immer weiter an.

Der neue Spielmodus Red Death steht ab heute allen Spielern von Civilization 6 gratis zur Verfügung. Das gilt zumindest für die PC-Version. Ob eine Umsetzung für die Nintendo Switch geplant ist, bleibt abzuwarten.