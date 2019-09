Zelda - Breath of the Wild 2 | Entwickler wollen vor allem neue Spielerfahrungen liefern

Als direkte Fortsetzung hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ein schweres Erwartungspaket zu tragen. Nintendo will dennoch den Vorgänger übertrumpfen und das mit vorrangig neuen Spielerfahrungen.

Abseits des Ankündigungstrailers ist noch nicht viel zum neuen Zelda bekannt:

Was wir bisher wussten

Es war eine der Überraschungen während der vergangenen E3: Die Ankündigung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Ganz offiziell ist der Name noch nicht, aber Nintendo hat bereits bestätigt, dass es sich beim neuen 3D-Zelda um einen direkten Nachfolger handelt.

Ein Nachfolger, der nur entsteht, weil das Team laut eigenen Angaben noch zu viele Ideen im Kopf hatte, die die Größe eines DLCs weit übertroffen hätten. Das zeigen erneut jüngste Interview-Aussagen.

Was neu ist

Im Rahmen einer Stellenausschreibung für einen "Terrain Designer" hat Nintendo ein Interview mit Entwicklern von The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Darin geben diese zwar keine genauen Details preis, aber verraten, welches Thema Priorität für den Nachfolger hat.

Demnach steht ganz oben auf der Liste, neue Spielerfahrungen in der offenen Welt zu liefern. Die Formel des Vorgängers, in der Fans noch heute neue Möglichkeiten entdecken, soll somit wenig überraschend weiter verbessert werden:

"Im Moment können wir nicht viel über das Spiel sagen, aber unser Ziel ist es, neue Spielerlebnisse zu erschaffen, die die des Vorgängers übertreffen. Wir benötigen demnach die Fähigkeiten vieler Leute, um das neue Spiel zu entwickeln."

Dabei geht es offenbar nicht zwingend um die klassische Vorgehensweise "größer und weiter", sondern vor allem um neue Experimente. Wie diese aussehen, verrät Nintendo aber natürlich noch nicht.

Ihr habt The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits mehrmals durchgespielt und kennt jedes Geheimnis? Dann stellt euer Wissen in unserem Quiz auf die Probe!

Einen Veröffentlichungstermin für The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 gibt es noch nicht. Fans spekulieren, dass es möglicherweise bereits 2020, aber wohl spätestens 2021 soweit sein könnte.