Apple Arcade | Abo-Dienst startet mit Gaming-Klassikern

Der von Apple angekündigte Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade steht in den Startlöchern. Nun hat das Unternehmen vorgestellt, welche Spiele zum Start des Dienstes verfügbar sein sollen. Das Debüt macht dabei unter anderem die Rückkehr eines Klassikers.

Was wir bisher wussten

Neben bekannten Konkurrenten wie Microsoft mit dem Xbox Game Pass Ultimate oder auch EA mit dem hauseigenen Dienst EA Access, möchte auch Apple mit dem Spiele-Abonnement Apple Arcade ein Stück vom Kuchen abhaben. Der geplante Dienst soll am 19. September erscheinen, über 150 Spiele umfassen und monatlich 5 US Dollar kosten.

Was neu ist

Auf einem gestern abgehaltenen Apple-Event hat das Unternehmen jetzt verkündet, welche Spiele mit Start des Dienstes verfügbar sein sollen. So habe Apple hohe finanzielle Mittel eingesetzt, um sich exklusiv mit Spielen wie Frogger in Toy Town, eine Fortsetzung des Arcade-Klassikers Frogger, oder Shinsekai: Into the Depths zum Start zu positionieren.

Jedes der über 150 zum Start verfügbaren Spiele kann auf iPad, iPhone, Mac oder Apple TV gespielt werden. Das Spieleangebot soll monatlich sogar noch erweitert werden. Auffällig sind die vielen Klassiker, die Apple Arcade in seiner Bibliothek anzubieten hat. Dies liegt wohl an den simplen Konzepten, sowie der einfachen Steuerung solcher Spiele, die sie perfekt für Endgeräte wie iPhone und iPad tauglich machen.

Nachdem Apple sich bereits im Mobile-Segment mit Spielen etablieren konnte, kommt mit Apple Arcade eine weitere interessante Komponente zum Unternehmens-Portfolio hinzu. Wie findet ihr Apple Arcade? Denkt ihr das Spiele-Abonnement lohnt sich?