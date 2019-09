"PlayStation 4"-Rabatte | Preissenkung bei Spielen aus Japan

Der "Big in Japan"-Sale von Sony ist wieder da. Viele aus Japan stammende Spiele fallen damit für begrenzte Zeit im Preis. Wir zeigen euch, wo ihr die Rabatte findet und einige der besten preisreduzierten Spiele.

"Big in Japan"-Sale im PlayStation Store. Spiele aus Fernost zum kleinen Preis.

Im Playstation Store gibt es wieder Rabatte auf aus Japan stammende Spiele. Einen Überblick über alle im "Big in Japan"-Sale reduzierten Spiele findet ihr auf der Shop-Seite im PlayStation Store.

Wir haben uns den Sale angesehen und folgende Highlights für euch gefunden::

Resident Evil 2 im Sale.

Das Remake des Horror-Klassikers von 1998. Mit Claire Redfield sucht ihr nach eurem Bruder Chris, dem Charakter, der aus dem ersten Teil bekannt ist. Leon S. Kennedy ist ein zweiter spielbarer Charakter, der gerade den örtlichen Polizeidienst in Raccoon City antritt, während die Zombies über die Stadt herfallen.

Devil May Cry 5 im Sale.

Das Action-Adventure mit "Hack and Slay"-Elementen genießt mittlerweile Kultstatus. Im fünften Hauptteil der Serie kehrt nicht nur der beliebte Haudegen Dante zurück, ihr schlüpft gleich in die Haut von drei Kämpfern, um Dämonen an den Kragen zu gehen.

Hier geht's zum Angebot.